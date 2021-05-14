Глава ВОЗ сделал прогноз на второй год пандемии коронавируса 14.05.2021, 21:20

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Тедрос Адханом Гебрейесус

Фото: Jean-Christophe Bott/ЕРА

Тедрос Гебрейесус призвал богатые страны пожертвовать прививки от Covid-19 программе COVAX для более бедных стран.

В пятницу, 14 мая, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сказал, что второй год пандемии будет более смертоносным, чем первый, и Индия вызывает огромную озабоченность. Об этом сообщает The Guardian (перевод - «Апостроф»).

В пятницу ВОЗ также призвала богатые страны пересмотреть планы вакцинации детей и вместо этого пожертвовать прививки от Covid-19 программе COVAX для более бедных стран.

На виртуальной встрече в Женеве Тедрос сказал: "Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение и вместо этого сдать вакцины COVAX".

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