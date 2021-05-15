Ученые открыли неожиданный эффект высоких доз антибиотиков 1 15.05.2021, 15:16

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Исследование провела группа европейских медиков.

Согласно новому исследованию, использование более высоких доз антибиотиков для решения проблемы лекарственной устойчивости может привести к усилению определенных бактерий.

Иными словами, высокие дозы антибиотиков улучшают «состояние здоровья» бактерий, а не людей, уверены авторы работы, пишет nv.ua.

Устойчивость к противомикробным препаратам была названа Организацией Объединенных Наций «одной из величайших угроз, с которыми мы сталкиваемся как мировое сообщество», и, по прогнозам, к 2050 году она будет вызывать 10 миллионов смертей ежегодно.

Предыдущие исследования показали, что применение более высоких доз антибиотиков к бактериям может замедлить их способность развивать резистентность, однако мало внимания уделялось тому, как эти более высокие дозы влияют на общее состояние здоровья микробов.

Группа исследователей из Великобритании и других стран Европы изучила, как популяции кишечной палочки реагируют на различные концентрации трех распространенных антибиотиков.

Они обнаружили, что, хотя более высокие дозы антибиотиков замедляли скорость развития резистентности бактерий, они также приводили к появлению бактерий с «более высокой общей приспособленностью» — что означало, что у них была более высокая скорость размножения.

«Мы рассматриваем скорость роста как показатель пригодности, исходя из предположения, что штамм, который растет быстрее, с большей вероятностью захватит популяцию и станет доминирующим», — сказал ведущий автор Мато Лагатор из Школы биологических наук Манчестерского университета.

Команда, стоящая за исследованием, опубликованным в журнале Royal Society Biology Letters, заявила, что оно показало, как более высокие дозы антибиотиков создают «дилемму» и могут привести к появлению более устойчивых бактерий.

«Рассмотрение пригодности эволюционирующих штаммов добавляет еще одно измерение к проблеме оптимальной дозировки антибиотиков», — пишут они.

Несколько исследований, проведенных в последние годы, предупреждают о рисках чрезмерного назначения антибиотиков в медицине и чрезмерного использования в животноводстве, при этом Центр контроля заболеваний США считает, что в каждом третьем рецепте антибиотиков нет необходимости.

По словам Лагатора, учитывая, что к середине века устойчивые к антибиотикам супербактерии убьют больше людей во всем мире, чем рак, необходимы дополнительные исследования того, как более высокие дозы влияют на долгосрочную эволюцию бактерий.

«Лично я бы сказал, что сосредоточение внимания на немедленном вознаграждении — что эффективность лекарства увеличивается при более высоких дозах — без понимания долгосрочных последствий — может вызвать проблемы», — сказал он.

«Здесь есть сложные компромиссы, которые требуют дальнейшего изучения. Даже в нашем довольно простом исследовании мы обнаружили, что резистентность действительно возникает медленнее при более высоких дозах, но когда это происходит, эти штаммы в целом чувствуют себя лучше», — подчеркнули авторы работы.

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