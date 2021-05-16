Израильский ракетный удар уничтожил дом военного лидера ХАМАС 16.05.2021, 8:07

Яхья Синвар — второй по значимости член террористической группировки и глава политбюро ХАМАС.

Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Дом был разрушен, где находился в это время Синвар, не сообщается.

Удары начались после того, как бойцы террористической группировки ХАМАС запустили большое количество ракет по центральной и южной частям Израиля.

Синвара – второй по значимости член ХАМАС и военный лидер террористической группировки в Секторе Газа.

Яхья Ибрагим Хассан Синвар является одним из основателей военного крыла организации.

Был одним из соучредителей аппарата безопасности.

В феврале 2017 году был избран лидером ХАМАС в Секторе Газа на внутренних выборах.

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