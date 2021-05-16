Израильский ракетный удар уничтожил дом военного лидера ХАМАС
- 16.05.2021, 8:07
Яхья Синвар — второй по значимости член террористической группировки и глава политбюро ХАМАС.
Израиль нанес ракетный удар по дому лидера политбюро ХАМАС в Газе Яхьи Синвара.
Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
Дом был разрушен, где находился в это время Синвар, не сообщается.
Удары начались после того, как бойцы террористической группировки ХАМАС запустили большое количество ракет по центральной и южной частям Израиля.
Синвара – второй по значимости член ХАМАС и военный лидер террористической группировки в Секторе Газа.
Яхья Ибрагим Хассан Синвар является одним из основателей военного крыла организации.
Был одним из соучредителей аппарата безопасности.
В феврале 2017 году был избран лидером ХАМАС в Секторе Газа на внутренних выборах.