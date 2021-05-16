Сборная Беларуси по волейболу вышла на чемпионат Европы 16.05.2021, 20:01

В своей группе квалификации ЧЕ белорусы заняли второе место.

Мужская сборная Беларуси взяла верх над командой Норвегии в матче квалификации чемпионата Европы — 3:0, передает pressball.by.

Беларусь — Норвегия — 3:0 (25:19, 25:15, 25:10)

Группа "G": Португалия — 14 очков (5 игр), БЕЛАРУСЬ — 13 (6), Венгрия — 3 (5), Норвегия — 3 (6).

Напрямую в финальную стадию EURO пробилась лучшая команда квартета — сборная Португалии. Белорусы, финишировав вторыми, вышли на ЧЕ по рейтингу команд, занявших в своих группах вторые места. Двумя худшими коллективами в данном рейтинге оказались австрийцы и швейцарцы.

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