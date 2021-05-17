Назван вероятный победитель «Евровидения» 17.05.2021, 20:21

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Букмекеры выбрали нового вероятного победителя музыкального конкурса.

Информация об этом появилась на сайте EuroINvision.

Лидером названа Италия, которую представит группа Måneskin. Рокеры выступят с песней Zitti e buoni. На втором месте оказалась Франция, чья кандидатка Барбара Прави исполнит композицию Voilà. Замкнула тройку Мальта и певица Дестини Чукуньере с песней Je me cassе. Исполнительница от России Manizha расположилась на 11-й строчке.

В апреле букмекеры определили вероятных призеров песенного конкурса «Евровидение» в 2021 году. Тогда сообщалось, что наибольшую вероятность победы имеет представительница Мальты, певица Дестини Чукуньере. Шансы на ее триумф оценили в 18 процентов. На втором месте, по мнению букмекеров, может оказаться швейцарский музыкант Джон Мухарремай, также известный как Gjon’s Tears, — у него 13 процентов. У французской артистки Барбары Прави — 11 процентов. В первую пятерку фаворитов конкурса также вошли Италия и Болгария, они набрали по 7 процентов.

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