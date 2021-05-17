Илон Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом

Илон Маск снова обвалил курс биткоина одним твитом1
- 17.05.2021, 20:40
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После твита Маска биткоин упал на 10%.
Бизнесмен прокомментировал пост о продаже компанией Tesla биткоин-активов.
Основатель компаний SpaceX и Tesla, американский предприниматель Илон Маск опять одним постом в Twitter спровоцировал падение стоимости биткоина. Внимание на это 17 мая обратило агентство Bloomberg.
16 мая пользователь Mr. Whale написал, что владельцы биткоинов в следующем квартале могут разочароваться, узнав о продаже компанией Tesla биткоин-активов.
Маск прокомментировал этот твит словом "действительно". Дальнейшее уточнение о том, что Tesla пока ничего не продала, не помогло.
Indeed— Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2021
После этого твита биткоин упал на 10% за выходные, достигнув нового трехмесячного минимума. По данным сервиса CoinDesk, 16 мая биткоин стоил $49 442, а после твита Маска утром 17 мая курс составил $42 708. По состоянию на 19.50 биткоин вырос в цене до $43 009.