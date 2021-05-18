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«Глава Нацбанка пытается сойти с корабля, который вот-вот начнет погружение»

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  • 18.05.2021, 13:28
  • 13,422
«Глава Нацбанка пытается сойти с корабля, который вот-вот начнет погружение»
Фото: bymedia

Напряженная ситуация с кадрами сложилась и в других ведомствах Беларуси.

Напряженная ситуация сложилась белорусском МИДе. Кадры, которых и так дефицит, продолжают покидать организацию. Сложно быть «многовекторным», когда вектор один. Мы уже говорили о том, что осиротело управление Европы. Сегодня можем подтвердить, что его покинул один из немногих оставшихся руководителей Сергей Нагорный. Еще одним профессионалом с большим стажем в МИДе стало меньше, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

А вот кадры, которые остались или приходят, оставляют желать лучшего. Товарищ Голубев, которого выперли из Польши, в том числе за попытку нагадить в диаспоре (хм, а он точно дипломат?) идет поруководить на американском фронте в центральный аппарат МИДа. Да, именно такие идеологически выверенные кадры нужны на руководящих постах. Все равно ни Европы, ни любой из Америк нам пока как векторов не видать.

Ну и мастер симметричных писем Толя Глаз после вместе со своими боссами затосковал по «Бароло» и опять навострил лыжи в Италию. Там хорошо, тепло. Можно на родину Шестакову слать винишко без перебоев. Только вот выдаст ли борцу за светлый образ хунты Италия агреман? Впрочем, других послов у хунты для вас не будет.

Интересно только: это попытка заткнуть проверенным кадром дырку или Макей тоже засобирался, обидевшись на то, что в узкий круг не попал?

Ну, и старая песня про Каллаура продолжается. Павел Владимирович продолжает попытки свалить с корабля, который вот-вот начнет погружение. В Нацбанке главная тема в курилках - в ближайшем порту ему дали разрешение сойти на берег.

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