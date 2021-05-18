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Вакцинацию от COVID-19 в Беларуси прошло менее 3% населения

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  • 18.05.2021, 22:06
  • 1,472
Вакцинацию от COVID-19 в Беларуси прошло менее 3% населения

Вакцинация в стране идет медленными темпами.

В Беларуси продолжается вакцинация от COVID-19. Но пока что она идет не слишком высокими темпами. Сегодня пресс-служба Минздрава опубликовала цифры.

По состоянию на 18 мая, сообщает ведомство, полный курс вакцинации обеими дозами прививки прошли 261,7 тыс. человек, а еще 367,7 тыс. получили пока только первую дозу.

Таким образом, на сегодня в Беларуси полностью вакцинировано от коронавируса почти 2,8% жителей (население Беларуси на начало года составляло 9 349 645 человек).

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