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Ученые обнаружили главный фактор, который влияет на любовь человека к кофе

  • 2.05.2021, 11:17
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Ученые обнаружили главный фактор, который влияет на любовь человека к кофе

В Австралии проанализировали данные более 390 тысяч человек.

Австралийские ученые выяснили, что нарушения в работе сердечно-сосудистой системе непосредственно влияет на жажду потребления кофеина.

Команда исследователей обнаружила, что люди с высоким кровяным давлением, стенокардией и аритмией, как правило, избегают кофе по сравнению с людьми без таких симптомов, причина такого явления кроется в генетике, пишет EurekAlert.

Отмечается, что ученые, проанализировав данные более 390 тысяч человек, обнаружили причинно-следственные генетические доказательства того, что здоровье сердечно-сосудистой системы, которое отражается в артериальном давлении и частоте сердечных сокращений, влияет на потребление кофе.

Ведущий исследователь и директор австралийского центра здоровья UniSA, профессор Элина Хиппёнен говорит, что это положительный результат, который показывает, как наша генетика активно регулирует количество выпиваемого кофе и защищает нас от чрезмерного употребления.

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«Мы не осознаем, что люди подсознательно саморегулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высокое их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма», — говорит профессор Хиппёнен.

Кроме того, специалист подчеркнула, что количество выпиваемого кофе может быть индикатором нашего кардио-здоровья.

«Если ваш организм говорит вам не пить лишнюю чашку кофе, вероятно, есть причина» — добавила она.

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