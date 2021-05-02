ФСБ готовит российским чиновникам «Варфоломеевскую ночь» 2.05.2021, 15:29

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Общественный договор в РФ снова претерпевает ломку.

Лубянка через подконтрольных лидеров общественного мнения забрасывает тезисы о необходимости радикального пересмотра общественного договора в современной путинской России. Речь идет о третьей радикальной ревизии формата контроля над процессами в стране, пишет Telegram-канал «Сито Сократа».

В период с 1999 по 2013 годы действовала схема правления посредством опоры правящей группировки на «креативный элемент», а также чиновничьи клики, получившие индульгенцию на безнаказанное разграбление ресурсов России. Тучные нулевые запомнились высокими ценами на нефть, позволявшими глушить народное недовольство массированными подачками. Офисный планктон занимался поглощением дарованного кормления и не особо бунтовал. Тем более даже была иллюзия сменяемости Путина, ведь в 2008-2012 годах в Кремле посидел карманный президент Дмитрий Медведев, так сказать тандемократия в действии.

Но, почуяв под ногами твердую почву, путинисты решили не заниматься обустройством страны, а традиционной игрой в экспансию. Как известно, после скандального ухода министра обороны РФ Анатолия Сердюкова происходит возвышение Сергея Шойгу. Тувинец смог с помощью людей из ГРУ продать Путину проект «собирателя земель русских». В итоге в 2014 году осуществляется вторжение в Украину, и последовавшие за этим оккупация Крыма, а также разжигание конфликта на Донбассе.

Это атрибуты второй ревизии путинизма – опора на силовиков, а также патриотично-ватный электорат, живущий победобесием и колбасой по 2,20. После Украины последовала цепочка российских вторжений в Сирию, Ливию, Венесуэлу, ЦАР. Схема «Крымнаша» оказалась очень затратной, ведь международные санкции в отместку за агрессию превратили РФ не в новый СССР, а скорее в укрупненную КНДР. В январе 2020 года Путин убирает Медведева и уничтожает «тандемократию». Его режим входит в качественно новый этап. Происходит третья ревизия путинизма – «обнуление», т.е. фактически пожизненное правление, как в уже упомянутой выше Северной Корее.

Общественный договор снова претерпевает ломку, и «абсолютному монарху» уже не очень интересен электорат с его проблемами, и всевластие переходит в руки силовиков из ФСБ. Опора на террор становиться новой нормой, ведь денег для массированных подачек уже нет, «креативный класс» забивается дубинками, а сети влияния, выстроенные ГРУ где-то в Африке или Латинской Америки, хоть и приносят существенные контрабандные доходы, но становятся все более и более затратными.

Путин уже устал от постоянных провалов ГРУшной агентуры, и «чешский скандал» вызывает у него остервенение, вплоть до готовности отправить Шойгу в отставку после парада 9 мая. Последнему не особо помогают катания военной техники на границу Украины и мерзкие провокации в Фергане.

Лубянка, или как модно говорить «новое российское дворянство», нашептывает на ухо своему выкормышу, что у них в руках столько инструментов тотального контроля над российским обществом, что Оруэллу в его романе «1984» даже и не снилось. Другие институты для вечного Путина уже даже не нужны, ведь народ переведен на лагерное положение. Если при Сталине был ГУЛАГ, то теперь купол из беспросветной пропаганды имени Скабеевой-Соловьява-Симоньян и цифровой колпак. ФСБ протаскивает идею необходимости передела награбленного чиновничьими кланами, и даже покушается на сокровища РПЦ. Путин уже подписал указ, в котором российским чиновникам запретили иметь иностранное гражданство и вид на жительство за границей. Он вступит в силу с 1 июля 2021 года.

Приближается масштабная зачистка зажравшихся бюрократов силовиками – путинская «Варфоломеевская ночь». Грядущий масштабный передел настолько очевиден, что даже патриарх Кирилл крайне озабоченно в пасхальном послании предостерег «всяких начальников» от перехода к тирании: «Я имею в виду всех. И церковную власть, и светскую власть… И всяких начальников — больших и малых. Исполнение начальственных функций, которые требуют в том числе иногда ограничения свободы других, не может сопровождаться личной гордыней и превозношением, тогда власть становится тиранией». Поздно, святейший…

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