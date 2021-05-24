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Что происходит на мировом рынке криптовалют?

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  • 24.05.2021, 16:20
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Что происходит на мировом рынке криптовалют?

На рынок криптовалют значительно влияют посты в Twitter Илона Маска.

На прошлой неделе рынок криптовалют потерял $400 млрд капитализации. Наибольший удар нанес Китай, где намерены жестко бороться с майнингом цифровых активов. Аналитики предупреждают, что инвестиции в крипту сродни игре в рулетку, пишет nv.ua.

22 мая, 11 лет назад, программист из Флориды Ласло Ханец стал хорошо известен в криптовалютном мире после обмена 10 000 биткоинов (около $350 млн по текущему курсу) на две пиццы Papa John’s. В честь этой покупки дата теперь отмечается в криптокалендаре как День биткоин-пиццы.

«В то время биткоины не имели никакой ценности, поэтому идея обменять их на пиццу была невероятно крутой», — сказал Ханец в интервью Times в 2013 году.

Биткоин привлек внимание всего мира в конце 2017 года, когда его стоимость приблизилась к $20 тыс., а анализ и прогноз котировок проникли в торговые и инвестиционные фирмы по всей Уолл-стрит. Происхождение монеты связано с 2008 годом и анонимным создателем Сатоши Накамото, который задумал создать конкурирующую финансовую систему на основе технологии под названием блокчейн. Тем не менее, многие продавцы боятся принимать биткоины из-за их непостоянства. В 2017 году Morgan Stanley назвал поразительным отсутствие мест, где можно купить товары за биткоины.

«Несоответствие между практически отсутствием признания торговцами и быстрой оценкой биткоинов поразительно», — написали тогда аналитики.

Но это не отпугнуло Уолл-стрит. Ряд ведущих трейдерских фирм вложились в активны на криптовалютных рынках, в том числе DRW и Virtu Financial. Тем временем Goldman Sachs и Morgan Stanley также начали уделять внимание крипторынку.

Несмотря на стремительный рост стоимости биткоинов в последние годы, Ханец утверждает, что не жалеет о своей торговле пиццей, сообщает The Sun.

В 2018 году он дал интервью Cointelegraph. Он сказал: «Вы знаете, я не жалею об этом. Я думаю, что это здорово, что я таким образом стал частью ранней истории биткоина, и люди знают о пицце, и это интересная история».

Спустя годы криптовалюта все еще получает поддержку, поскольку несколько транснациональных корпораций предпочитают использовать биткоин в качестве действительной формы оплаты потребительских товаров, включая сети быстрого питания, крупные технологические фирмы и даже аукционные дома.

Тем не менее, биткоин известен своей волатильностью, и, достигнув рекордных максимумов в начале этого года, он испытал множество падений.

Биткоин подешевел на целых 11% в пятницу, сведя на нет ранее достигнутые успехи после того, как Китай повторил свой запрос на сворачивание майнинга и торговли криптовалютой.

Почему биткоин и эфир пережили масштабную распродажу

Курсы мировых криптовалют упали в воскресенье после недели американских горок, когда две основные цифровые валюты, биткоин и эфир, упали более чем на 30%, прежде чем немного восстановились.

Биткоин упал на 13% в воскресенье. В 11:25 по восточноевропейскому времени в воскресенье он торговался примерно по $33 751, что более чем на 50% ниже апрельского рекордного максимума в $65 000. В субботу криптовалюта выросла на 8% после твита генерального директора Tesla Илона Маска о том, что он поддерживает криптовалюту вместо фиатной валюты.

Эфир, монета, связанная с сетью блокчейнов Ethereum, упала на целых 15%, а лайткойн упал примерно на 18% в воскресенье.

Последний приступ волатильности произошел после бурной недели для криптовалют и многодневной распродажи, в результате которой цены на эфир и биткоины резко упали. Согласно данным CoinMarketCap, внезапная и резкая распродажа криптовалюты в среду стерла с зарождающегося рынка более 400 миллиардов долларов всего за 24 часа. Такие альткойны, как Dogecoin, попали в подобную ловушку, когда цены колебались на 10% каждые несколько часов.

Курсовой разгром в среду был вызван заявлением Народного банка Китая о том, что цифровые токены не могут использоваться в качестве формы оплаты финансовыми учреждениями.

Биткоин, который упал чуть выше отметки в $30 000 в среду, сократил некоторые потери и вырос на 11% в четверг, а затем снова упал в пятницу после того, как Китай подтвердил, что намерен бороться с майнингом криптовалют.

На фоне безумной торговли в среду основные криптобиржи, включая Coinbase, Gemini, Binance.US и Kraken, сообщили о разной степени сбоев и проблем с подключением.

Самая известная в мире криптовалюта также до сих пор не оправилась от опасений Маска, связанных с климатом, по поводу процесса добычи, который в начале этого месяца вызвал потрясение по всей экосистеме цифровых активов.

«Рынок криптовалюты находится под неослабевающим давлением со стороны продавцов», — заявил Николас Коули, аналитик DailyFX. — «Скорость распродажи предполагает, что счета с кредитным плечом сильно пострадали, а беспорядочный спад на рынке также указывает на отсутствие намерения покупать».

Фактор Илона Маска

Генеральный директор Tesla Илон Маск в субботу написал в Твиттере о своей поддержке криптовалюты вместо бумажных денег, что развернуло цены на биткоины в сторону роста.

«Настоящая битва идет между фиатом и криптовалютой», — написал Маск в Твиттере в ответ на вопрос пользователя Twitter, что он думает о людях, которые «злятся на него из-за криптовалюты». «В целом, я поддерживаю последнее».

Фиатные деньги, являющиеся валютой, используемой в большинстве современных экономик, не обеспечены физическим товаром, таким как золото. Вместо этого валюта — как банкноты или монеты — поддерживается правительством-эмитентом. Доллар, евро и иена — это фиатные валюты.

Биткоин вырос до более чем $38 370 вскоре после твита Маска. До этого криптовалюта недавно столкнулась с нестабильными колебаниями цен после того, как Маск заявил, что Tesla перестанет принимать платежи в биткоинах по экологическим причинам, а Китай подтвердил, что он будет «принимать жесткие меры» в отношении добычи и торговли биткоинами.

Пользователи Twitter, знакомые с привычками Маска твитнуть, вероятно, могут вспомнить его историю твитов о криптовалютах и бумажных деньгах. В декабре 2020 года Маск написал в Твиттере, что «биткоин почти так же высок, как бумажные деньги». Но в феврале он пояснил этот комментарий, написав в Твиттере: «Когда у бумажной валюты отрицательный реальный процент, только дурак не станет искать в другом месте. Биткоин почти так же высок, как бумажные деньги. Ключевое слово — «почти».

Вера Маска в криптовалюту также преобладала в его недавнем выступлении на SNL 8 мая, где он назвал мемную криптовалюту dogecoin «будущей валютой» и «неудержимым финансовым инструментом, который захватит мир».

«Я не продавал и не буду продавать додж», — позже написал Маск в Твиттере 20 мая, в результате чего стоимость мем-криптовалюты выросла на 15%.

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