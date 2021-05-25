Шокирующее видео смерти активиста Витольда Ашурка в белорусской колонии 47 25.05.2021, 19:02

32,914

Тело умершего в шкловской колонии политзаключенного только сегодня отдали родственникам.

25 мая родственники Витольда Ашурка получили свидетельство о смерти.

В документе говорится, что непосредственная причина смерти выясняется. Код R99 по Международной классификации болезней означает «Другие неточные и неустановленные причины смерти».

Сегодня тело погибшего было передано брату Витольда Ашурка Андрею в Шклове. Подруга семьи Ольга Быковская рассказала «Белсату», что у Витольда «забинтована голова от макушки до носа, виден только рот».

В Шклове тело Ашурка переодели в костюм и сразу поместили в гроб, который привезли с собой родственники. Помимо забинтованной головы, у Витольда поцарапаны руки, отмечает «Радыё Свабода».

Следственный комитет опубликовал в Интернете смонтированное видео из Шкловской колонии № 17, на котором видно, как мужчина дважды падает. На нем роба с надписью «ШИЗО», что расшифровывается как штрафной изолятор. После первого падения возле туалета ему оказали медицинскую помощь. После второго случая сотрудники колонии прибежали в камеру изолятора.

21 мая в колонии неожиданно скончался политзаключенный Витольд Ашурок. Родным сказали, что у него остановилось сердце. Жена Витольда Ашурка сообщила журналистам, что у ее мужа никогда раньше не было проблем с сердцем.

Похороны Ашурка состоятся в Березовке в среду, 26 мая. С 9 часов утра можно будет проститься с умершим в здании Дома быта (улица Новоградская, 8). В 14 числа состоится месса в Березовском костеле. После нее Витольд Ашурок будет похоронен на городском кладбище.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».