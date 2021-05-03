Японские ученые сняли на камеру, как COVID-19 убивает клетки 3.05.2021, 14:24

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Фотофакт.

Японским исследователям удалось с помощью камеры сверхвысокого разрешения получить снимки клеток, зараженных коронавирусом.

Об этом сообщает NHK, передает «Укринформ».

Группа исследователей Осакского университета и NHK провели совместный эксперимент, в котором использовался оптический микроскоп, оснащенный камерой с разрешающей способностью 8K.

«На снимках видно, как культивируемые клетки животных начинают деформироваться четыре часа спустя после того, как в них введен коронавирус. Позднее происходит распад этих клеток», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при увеличении изображений внутри зараженных клеток можно рассмотреть белые зернистые структуры. По словам исследователей, это явление может быть связано с процессом заражения либо с воспроизведением вируса внутри клеток.

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По словам адъюнкт-профессора Накаямы Эми, полученные изображения могут помочь в оценке эффективности медицинских препаратов, разрабатываемых для лечения коронавирусных инфекций.

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