«Истерично все, многословно и театрально»: доктор Щигельский поставил «диагноз» Карпенкову

«Истерично все, многословно и театрально»: доктор Щигельский поставил «диагноз» Карпенкову14
- 4.05.2021, 8:17
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Вроде бы и в форме — но не солдаты.
Известный белорусский доктор Дмитирий Щигельский, поставивший когда-то Лукашенко диагноз мозаичная психопатия, проанализировал выступления прислужников Таракана, в том числе скандально известного замминистра МВД Николая Карпенкова:
— Посмотрел выступления этих военнослужащих, все свелось к «моя честь, моя верность». Очень знакомо.
20 лет назад, Шейман обещал мне: «Найти даже в джунглях Амазонки». При всех его недостатках, он все же в Афгане воевал, то есть был солдатом. Это напрягало.
А эти? Всего-лишь в форме, не солдаты, да и уж больно истерично все, многословно и театрально.
У меня впечатление, что Карпенков просто очень хочет стать министром, вот для чего все эти заявления, интервью, записи видео. Вполне возможно, что и станет.