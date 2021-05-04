«Истерично все, многословно и театрально»: доктор Щигельский поставил «диагноз» Карпенкову 14 4.05.2021, 8:17

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фото: tut.by

Вроде бы и в форме — но не солдаты.

Известный белорусский доктор Дмитирий Щигельский, поставивший когда-то Лукашенко диагноз мозаичная психопатия, проанализировал выступления прислужников Таракана, в том числе скандально известного замминистра МВД Николая Карпенкова:

— Посмотрел выступления этих военнослужащих, все свелось к «моя честь, моя верность». Очень знакомо.

20 лет назад, Шейман обещал мне: «Найти даже в джунглях Амазонки». При всех его недостатках, он все же в Афгане воевал, то есть был солдатом. Это напрягало.

А эти? Всего-лишь в форме, не солдаты, да и уж больно истерично все, многословно и театрально.

У меня впечатление, что Карпенков просто очень хочет стать министром, вот для чего все эти заявления, интервью, записи видео. Вполне возможно, что и станет.

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