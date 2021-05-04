Медики назвали самую полезную для здоровья кашу 5 4.05.2021, 8:38

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Она имеет большое значение для вегетарианцев, как частичная замена мясной пищи.

Гречка – одна из самых богатых белками круп и уступает по этому признаку только гороху, пишет u-news.com.ua.

Она имеет большое значение для вегетарианцев, как частичная замена мясной пищи. В гречневых белках множество аминокислот: лизин, триптофан, которые необходимы для синтеза собственных белков в организме.

Также эта крупа богата крахмалом – углеводом, который питает организм. Клетчатка в составе гречки дает долгое чувство сытости, поэтому она является фаворитом многих диет. При запорах клетчатка помогает усилить перистальтику и улучшить пищеварение.

По данным новых исследований, гречка снижает риск возникновения раковых заболеваний, благодаря высокой концентрации флавоноидов. Эти вещества препятствуют размножению раковых клеток. Кроме того, гречиха – одна из немногих круп, которая содержит холин, витамин группы В, необходимый для работы нервной системы.

Биологи из Школы фундаментальной биологии и биотехнологии Сибирского федерального университета сообщали, что гречневая каша позволяет повысить уровень белка сиртуина 1 (SIRT1), тем самым защищая организм от старения.

— Диета, включающая гречневую крупу, имеет так называемый эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. При добавлении в рацион гречки увеличивается производство SIRT1, — отметили ученые.

Гречка содержит вещества, которые препятствуют разрушению сосудов от углеводов, поэтому она рекомендована при сахарном диабете.

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