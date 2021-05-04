Мощнее, чем отключение от SWIFT: Евросоюз готовит особые меры против РФ 4.05.2021, 10:42

Удар по экономике будет столь велик, что государство просто не сможет компенсировать олигархам потерянное.

29 апреля Европарламент принял так называемую «резолюцию по актуальным вопросам», в которой заявил, что в случае вторжения российских войск на территорию Украины «импорт нефти и газа из России в Евросоюз будет немедленно прекращен, Россия будет отключена от системы платежей SWIFT, все европейские активы олигархов и членов их семей, связанных с российскими властями, будут заморожены, их визы отменены», пишет Максим Авербух в статье для «Новой газеты».

Нужно сразу оговориться, что введение в силу всех вышеперечисленных мер находится вне сферы компетенции Европарламента, который лишен даже права законодательной инициативы и может лишь рассматривать законопроекты, внесенные Еврокомиссией. На этом можно было бы и закончить обсуждение, если бы не несколько но, которые можно поделить на

политические,

экономические

и исторические.

Начнем с политики.

Политический аспект

Во-первых, Европейский парламент — орган, напрямую избираемый всеми 380 миллионами избирателей стран, входящих в состав Европейского союза. То есть его состав отражает политические предпочтения всего населения стран ЕС, что властям европейских государств, которые избираются теми же самыми гражданами, что в мае 2019 года голосовали за депутатов Европарламента, весьма непросто игнорировать.

Во-вторых, Еврокомиссия и власти государств — членов ЕС достаточно тесно связаны с Европарламентом и последний вряд ли утвердил бы столь большим количеством голосов (569 из 708) резолюцию, которая не была бы заранее согласована национальными властями и Еврокомиссией или вызывала бы у них серьезное неприятие.

В-третьих, стоит отметить, что дата рассмотрения резолюции совпала с сотым днем пребывания в Белом доме нового президента Байдена. В этот день президент США традиционно подводил итоги начального периода своего управления страной, и поскольку одним из заявленных новой администрацией направлений является восстановление отношений с европейскими союзниками, а другим — жесткая политика по отношению к России,

вполне вероятно, что принятие подобной резолюции Европарламентом тоже косвенно входит в список «достижений» нового американского президента.

В-четвертых, в июле 2012 года, когда Евросоюз ввел эмбарго на закупки иранской нефти, этот шаг был оформлен решением Совета ЕС, точнее входящих в него министров иностранных дел 27 государств — членов ЕС. Евросовет вместе с Европарламентом и Еврокомиссией составляет «тройку» наиболее важных органов управления Европейского союза.

Сейчас и до конца года в нем председательствует Германия. То есть хотя решение об эмбарго изначально одобряется национальными правительствами, выносится оно на уровне ЕС.

Исторический аспект

На этом мы заканчиваем с политикой и переходим к истории.

К сегодняшнему дню эмбарго на покупку нефти и газа уже неоднократно испытанный инструмент международной политики. Первый раз его использовали в 1990 году против захватившего Кувейт Ирака, дважды — в 2012 и 2018 годах — вводили против Ирана, а сейчас действует введенное президентом Трампом эмбарго на покупку нефти Венесуэлы.

Введение эмбарго на импорт российских нефти и газа также не является чем-то фантастическим: после начала военной операции в Сирии замминистра энергетики России Алексей Текслер заявил, что Минэнерго готово к снижению добычи нефти в России и введению санкций Евросоюзом на поставки российской нефти в Европу. То есть власти России осенью 2015 года всерьез рассматривали подобную возможность.

После оккупации Крыма, согласно интервью координатора Госдепартамента по вопросам санкций Дэниэла Фрида, эмбарго не было введено из-за зависимости части стран ЕС от российских углеводородов и риска роста цен на нефть.

Экономический аспект

И вот тут мы переходим к главному — к экономике. Точнее, к тому, что в ней изменилось со времени приведенного выше заявления координатора Госдепа. То есть за последние пять лет.

Во-первых, 29 апреля стало известно, что администрация Байдена готова предложить Ирану широкую сделку, в рамках которой с этой страны будут полностью сняты наиболее жесткие санкции, введенные Дональдом Трампом. По информации Wall Street Journal, речь идет о снятии санкций в отношении иранских нефтяной и танкерной госкомпаний, а также ряда санкций в финансовой сфере.

Пока затруднительно сказать, какой объем иранской нефти вернется на рынок, но совершенно точно видно, что США «закрыли глаза» на недавний очень серьезный рост закупок подсанкционной иранской нефти Китаем. То есть на мировой рынок вернется порядка 2 млн б/д иранской нефти. И вернется достаточно быстро: как показал опыт отмены предыдущего эмбарго, Иран очень быстро восстанавливает прежний объем экспорта.

Во-вторых, пандемия привела к очень значительному сокращению спроса на нефть. Простаивающие резервные мощности стран ОПЕК (без учета Ирана) очень велики. Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК, с одной стороны, сейчас участвуют во втором издании большой нефтяной сделки с Россией по сокращению добычи нефти, но, с другой стороны, как показал опыт весны 2020 года (а до того обоих «иранских» эмбарго),

саудиты с удовольствием переделят в свою пользу российскую долю мирового рынка нефти.

Кроме того, едва став президентом, Байден «подвесил» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда на тонкой нити об официальном признании США его участия в убийстве Хашогджи (при наличии у нынешнего короля еще нескольких вполне совершеннолетних сыновей это очень сильно понизит шансы нынешнего наследника занять престол после смерти отца). А несколько дней назад в Конгрессе США на двухпартийной базе реанимировали законопроект NOPEC, в случае его принятия, по сути, разрушающий эту организацию.

Получается, что за первые 100 дней у власти Байден:

повесил «дамоклов меч» над реальным правителем лидера ОПЕК,

создал реальную угрозу существованию ОПЕК,

возвращает на мировой рынок иранскую нефть.

Но вернемся чуть назад — к тому, что помешало США ввести антироссийское эмбарго в 2014–2015 годах. Введение эмбарго против России вызовет скачок стоимости нефти, что в сегодняшних условиях придаст новое дыхание американской сланцевой нефтедобыче, которая имеет очень короткое «плечо» от разведки до добычи и очень быстро выдаст «на-гора» как минимум потерянные во время пандемии 2 млн б/д. В то же время, что и отличает ситуацию от прошлых лет, в последние два года в США введено в строй 4 млн б/д экспортных мощностей. Настолько при необходимости США могут нарастить экспорт своей нефти.

Теперь, когда с нефтью все более-менее понятно, перейдем к газу.

Благодаря вводу в строй новых очередей экспортных терминалов «Камерон», «Фрипорт» и «Эльба» экспортные мощности СПГ в США к концу 2020 года вышли на уровень 92 млрд кубов (в эквиваленте). В 2020 году экспортные разрешения получили сразу четыре американских проекта СПГ: Rio Grande LNG мощностью 37 млрд кубометров в год, Corpus Christi Stage III — 16,4 млрд куб. м, Annova LNG — 10 млрд куб. м, Texas LNG Brownsville — 5,8 млрд куб. м. и ряд других.

EIA прогнозирует, что экспорт СПГ из США в среднем в 2021 году составит 8,5 млрд кубических футов в сутки. В 2022 году, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США достигнет в среднем 9,2 млрд кубических футов в сутки. Также отмечается, что в январе 2021 года США экспортировали рекордные 9,8 млрд кубических футов в сутки, и это притом, что экспортные терминалы Sabine Pass, Corpus Christi и Cameron LNG частично простаивали из-за сложных погодных условий. То есть на пределе уже имеющихся мощностей США смогут отправить на экспорт более 100 млрд кубов газа за год.

И вместе с Катаром и Австралией США уже сейчас при необходимости могут заместить более половины экспорта российского газа в Европу.

Вот эти два обстоятельства — огромный объем резервных мощностей по добыче нефти и способность США с партнерами в значительной мере заместить российский газ на рынке Евросоюза — и придали ЕС смелости, позволив Европарламенту угрожать Москве отказом от экспорта российских углеводородов.

Реализация подобной угрозы нанесет столь мощный удар по нашей сырьевой экономике, что отключение SWIFT на его фоне будет просто незаметно. Заморозка же европейских активов связанных с российскими властями олигархов в условиях эмбарго создаст ситуацию, в которой все ранее заработанное арестовано, а новый заработок практически невозможен.

Удар по экономике, доходам бюджета и населения будет столь велик, что государство просто не сможет компенсировать олигархам потерянное:

подобного рода несправедливость в условиях крайнего и скоротечного обнищания 3/4 населения, краха среднего класса (в том числе столичного) будет чревата слишком дорогостоящими политическими последствиями.

Впрочем, все может пойти и по выгодному для Кремля сценарию. Королю Саудовской Аравии 86 лет, и ситуация с «подвешиванием» наследного принца может разрешиться сама собой в любой момент, выбив этот инструмент из рук Вашингтона. Пандемия также идет на спад, возвращая спрос на нефть и сокращая простаивающие мощности.

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