Первые цивилизации Европы были более генетически однородными, чем считали ученые 1 6.05.2021, 20:27

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иллюстрационное Фото: Getty images

Первые греческие цивилизации происходили примерно от одних и тех же предков.

Международная группа ученых проанализировала геномы людей, которые жили в Греции около пяти тысяч лет назад, и пришла к выводу, что первые греческие цивилизации происходили примерно от одних и тех же предков. То есть, такие цивилизации были более генетически однородными, чем считалось до этого, сообщает Naked science.

В ходе исследования ученые секвенировали шесть полных геномов, собранных из археологических памятников раннего и среднего бронзового века Греции, а также митохондриальные геномы 11 других индивидов, живших в эпоху раннего бронзового века у берегов Эгейского моря.

Исследователи пришли к выводу, что минойская цивилизация на Крите, элладская – в материковой части Греции и килкадская – на Килкадских островах, несмотря на различия в погребальных обрядах, архитектуре и искусстве, были генетически похожи.

Полученные данные важны, поскольку указывают на то, что развитие городских центров, интенсивной торговли, использования металлов и прочие важные инновации, появившиеся в период перехода от неолита к бронзовому веку, были вызваны не только массовой иммиграцией с востока Эгейского моря (как предполагали ранее), но и культурным обменом между местными неолитическими группами.

Результаты исследования ученых свидетельствуют о том, что греческую цивилизацию сформировали волны миграции пастухов из Причерноморско-Каспийской степи и тех, кто жил к северу от Эгейского моря. Эти волны миграции предшествуют появлению первой задокументированной формы греческого языка.

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