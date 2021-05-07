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Российский Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии

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  • 7.05.2021, 7:43
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Российский Ил-96 нарушил воздушную границу Эстонии
фото: reuters

МИД страны вручил ноту протеста послу РФ.

Российский широкофюзеляжный самолет Ил-96 утром 5 мая нарушил воздушную границу Эстонии. Об этом заявило в четверг, 6 мая министерство обороны в Таллине. В связи со случившимся МИД Эстонии вручил послу РФ Александру Петрову ноту протеста, сообщает dw.com.

Как сообщили в Минобороны Эстонии, Ил-96 нарушил границу в районе острова Вайндлоо в Финском заливе и пробыл в воздушном пространстве около одной минуты. Хотя транспондер самолета был включен, у воздушного судна не было плана полета и на момент нарушения границы не было двусторонней радиосвязи с Эстонской службой воздушного движения, заявили в пресс-службе ведомства.

Эстония неоднократно обвиняла Россию в нарушении воздушной границы. Последний подобный инцидент произошел в феврале этого года. Москва тогда отвергла обвинения со стороны Таллина.

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