Ученые обнаружили недостающее звено эволюции возрастом в миллиард лет 1 7.05.2021, 7:58

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Открытие позволяет предположить, что события, предшествовавшие возникновению животных, произошли в пресной воде.

Ученые, представляющие Университет Шеффилда и Бостонский колледж, обнаружили в Шотландии окаменелость возрастом 1 млрд лет. Она содержит два различных типа клеток и может быть «недостающим звеном» эволюции, когда одноклеточные организмы совершили переход в многоклеточную форму жизни, пишет lenta.ua.

Считалось, что многоклеточные животные на Земле начали появляться 800 млн лет назад, однако найденная окаменелость не подтверждает данный факт. Ее возраст составляет 1 млрд лет и это говорит о том, что эволюционный переход произошел гораздо раньше. По словам ученых, объект представляет собой сферический организм, получивший название Bicellum Brasieri.

Открытие позволяет предположить, что события, предшествовавшие эволюции животных, произошли в пресной воде.

«Недостающее звено» как раз заполняет пробел в развитии жизни между одноклеточными и многоклеточными. Данный период перехода получил название «кембрийский взрыв» – тогда появилось большое количество новых организмов с более сложным строением. По мнению биологов, происхождение животных представляет собой включение и повторное использование предшествующих генов, развивающихся ранее в одноклеточных. В Bicellum Brasieri замечен подобный генетический сценарий, который впоследствии был запущен в геноме животного через 500 млн лет.

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