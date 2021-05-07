«На БТ полно людей, которые стоят на курилках, шушукаются и все это люто ненавидят» 4 7.05.2021, 8:55

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Константин Каверин

В чиновничьей среде Беларуси — то же самое явление.

Константин Каверин, который еще совсем недавно был ведущим на радио Unistar и диктором на домашних матчах БАТЭ, рассказал в интервью каналу «Жизнь-малина» о том, как постичь логику ябатьки, своем увольнении и протестных настроениях белорусов.

О пропагандистах, которые видят все с одной стороны

— Все они все прекрасно видят. Есть отдельные люди типа Никиты Михалкова, который уверовал, что он дитя земли Русской, что он посланник Господа. Я бы считал это некоторой формой отклонения, есть среди них искренние люди, но в основном это люди, которые зарабатывают деньги. На том же БТ, когда я на нем работал, там полно людей, которые стоят на курилках и шушукаются – и все это тихо, люто ненавидят. В чиновничьей среде, у меня много знакомых, то же самое – ну, страх, заложничество, деньги, кредиты. Есть искренние, но, я думаю, что их очень немного.

Об уходе с Unistar

— Сам решил еще прошлым летом, в июле. Нет драйва уже. Я решил закончить. Получилось немножко пораньше. У меня с радио джентельменское соглашение – я не ругаю их в соцсетях, а они выполняют какое-то время еще передо мной свои финансовые обязательства. Но это в любом случае был бы мой последний сезон.

Об аккаунтах артистов-ябатек

— Я не стал изучать, просто посмотрел. Это полезно. Так же, как Соловьева включать полезно. Полезно знать и понимать, что есть жизнь других. Мы же все равно варимся в своем котле, у нас и соцсети так заточены, и общение. Нам кажется, что все, как в нашей ленте, так оно и везде. А потом ты открываешь каких-нибудь сестер Груздевых – и выясняется, что и там по 200 лайков под постом стоит, а пост там про фашистов бело-красно-белых. И ты понимаешь, что не все так однозначно, что есть вот такие люди, надо это понимать.

Это интересный опыт, потому что для меня это непонятно. Я не могу понять, как можно поддерживать это насилие, как можно это оправдывать, как можно этим гордиться, восхищаться. Для меня это странно.

О письмах

— Очень хороший пример – это письмо 70 мировых знаменитостей в поддержку Навального. И такие письма всегда пишутся. И мы более-менее знаем, кто подписался под тем письмом, под этим. И кто разделяет те ценности, эти ценности. Я думаю, как это работает, что за власть эту вписываются сестры Груздевы, Солодуха, Серега... А тут – Нобелевские лауреаты, ученые, серьезные деятели искусства, и их несоизмеримо больше. И я думаю, если со стороны на это посмотреть, то по идеологии сестер Груздевых все эти Нобелевские лауреаты говно собачье? Получается так.

Об увольнении из БАТЭ

— Он мне сказал: «Ты же понимаешь, отношения дальнейшие невозможны». Я расстроился. Это больно и противно. Я же пешечка во всей этой истории. Знаешь, как в шахматах, если пешки размениваешь направо-налево, то это может плохо кончиться. Я думаю, что эти решения недальновидны с точки зрения руководства, но они все заложники. Когда такие решения принимаются, то мы должны понимать, что приставлено дуло к виску – и так оно и стоит. И если человек описался, то он описался не потому, что он такой невоспитанный, а потому, что его не пустили в туалет.

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