Какой рубль ждет белорусов — дорогой или дешевый? 7.05.2021, 9:26

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Экспертное мнение.

Некоторые аналитики считают, что российский рубль в этом мае, вопреки сезонной традиции, будет не падать, а укрепляться. Свои ожидания они связывают в том числе с уменьшением геополитических рисков и изменениями на рынке энергоносителей. Каких колебаний можно ожидать от российского рубля в ближайшие месяцы? И как изменения на внешнем рынке могут отразиться на белорусском рубле?

Об этом в комментарии Myfin.by свое мнение высказал финансовый консультант Михаил Грачев.

Внешние факторы играют в пользу рубля

- На самом деле сейчас внешние факторы играют в пользу поддержки российской валюты, в том числе принятые решения нефтяного картеля ОПЕК+ по сохранению добычи на предыдущих уровнях. Макроэкономическая статистика показывает, что мировая экономика возрождается после пандемии, активизируется вакцинация во всем мире. Есть большие надежды, что спрос на энергоносители в целом и на нефть в частности будет расти. Это подстегивает нефтяные цены к движению вверх. В четверг, 6 мая, марка Brent поднималась почти до 70 долларов за баррель. Цена за бочку повышалась до 69,84 доллара, потом немного откатилась. Нефть нацелилась на этот рубеж в 70 долларов, будет его тестировать и скорее всего закрепится на нем, плюс-минус 1 доллар. Это первый фактор.

Второй фактор, действительно, из категории геополитических. Вопрос о санкциях в отношении России в ЕС и США в последнее время уже не педалируют с прежней активностью. В российско-американских отношениях взята пауза, скорее всего, в связи с ожиданием личной встречи президента России Путина и президента США Байдена. Она может состояться в середине июня, место пока не определено. Особого прорыва в отношениях ждать, наверное, не стоит. Самым лучшим результатом будет уже хотя бы то, если не прозвучит никаких резких заявлений сторон по окончании этой встречи.

Пока что внешние факторы в сфере политики и мирового рынка энергоресурсов играют в пользу российского рубля.

О сбалансированном курсе и комфортной для экономики «температуре»

Что касается внутреннего рынка России, то размещения облигаций Федерального займа (ОФЗ) проходят с огромным успехом, на последних торгах наблюдается полноценный рост. Российский рубль укрепляется.

Кроме этого, сказывается и тот фактор, что доллар сам по себе на внешнем рынке тоже находится под давлением, о чем мы говорили ранее. Пара евро/доллар достаточно крепко зацепилась за отметку в 1,20 и сейчас идет консолидация, накапливается потенциал для движения вверх.

Собственно, то же мы видим на нашем внутреннем рынке. Доллар на белорусском рынке подешевел с начала года на 1,04%. Это достаточно хороший результат для белорусского рубля.

В России доллар сегодня торгуется в районе 74,40-74,50 рублей за 1 доллар. Потенциал для укрепления российского рубля есть, но российскому бюджету слишком уж крепкий рубль не очень-то и нужен. Скорее всего, Центробанк России будет поддерживать курс в диапазоне 74-75 рублей за доллар. Это самая комфортная «температура» для российской экономики - ни чрезмерно дорогой, ни чрезмерно дешевый рубль. На май пока не просматривается, как выражаются на рынке, «черных лебедей». Так что, курс российского рубля скорее всего будет стабилен - на уровне 74-74,50, может быть 75 рублей за доллар.

На белорусском внутреннем рынке российская валюта будет где-то в районе 3,44-3,45 белорусских за 100 российских, возможно, 3,46-3,48. А доллар, может быть, немного опустится с нынешних 2,55-2,54 белорусского рубля до 2,53. Самый оптимистичный курс может составить 2,50 рубля за доллар. Но ниже этого уровня нашей экономике теперь тоже уже не нужно. Беларусь вполне устраивает такой сбалансированный курс - в районе 2,50-2,60 рубля за доллар.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

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