Новополоцкие партизаны записали обращение к ветеранам
- 7.05.2021, 11:58
Партизаны Беларуси действуют.
В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.
Как сообщает телеграм-канал «Баста!», партизаны Уручья вышли в поддержку задержанного хирурга Андрея Любецкого: «Здраво ли сажать врачей?»
Партизаны Минского района поддерживают #СборнаяЗОЖ. «Мы за отказ от алкоголя и сигарет, прогулки на свежем воздухе и здоровое питание. Здоровье нации - дело самой нации! Жыве Беларусь!», - говорят они.
Послание ветеранам от Новополоцких партизан: «Мы призываем вас страну любить, а Лукашенко отстранить!»