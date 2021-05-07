Новополоцкие партизаны записали обращение к ветеранам 7.05.2021, 11:58

Партизаны Беларуси действуют.

В Беларуси продолжаются акции против режима Лукашенко.

Как сообщает телеграм-канал «Баста!», партизаны Уручья вышли в поддержку задержанного хирурга Андрея Любецкого: «Здраво ли сажать врачей?»

Партизаны Минского района поддерживают #СборнаяЗОЖ. «Мы за отказ от алкоголя и сигарет, прогулки на свежем воздухе и здоровое питание. Здоровье нации - дело самой нации! Жыве Беларусь!», - говорят они.

Послание ветеранам от Новополоцких партизан: «Мы призываем вас страну любить, а Лукашенко отстранить!»

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