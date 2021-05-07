Инфекционист: У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации 2 7.05.2021, 13:47

Вакцинация - способ избежать тяжелого течения заболевания.

Коронавирус останется с людьми навсегда, он способен менять свою форму, проявления и особенности. Об этом заявил украинский врач-инфекционист Владимир Курпита, пишет «Униан».

Он подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем.

Единственным способом избежать тяжелого течения "ковида" врач назвал вакцинацию.

"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", - отметил эксперт.

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