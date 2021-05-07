Инфекционист: У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации

Инфекционист: У коронавируса каждую неделю появляются две новые мутации2
- 7.05.2021, 13:47
Вакцинация - способ избежать тяжелого течения заболевания.
Коронавирус останется с людьми навсегда, он способен менять свою форму, проявления и особенности. Об этом заявил украинский врач-инфекционист Владимир Курпита, пишет «Униан».
Он подчеркнул, что вирус не возникает в воздухе, а заразиться им можно при тесном контакте с носителем.
Единственным способом избежать тяжелого течения "ковида" врач назвал вакцинацию.
"Вирус мутирует очень сильно. У него каждую неделю появляются две новые мутации. Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", - отметил эксперт.