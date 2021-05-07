Foreign Policy: Блинкен в Украине выполнил сразу две задачи 7.05.2021, 16:25

Фото: Efrem Lukatsky / Pool via REUTERS

У России закончились рычаги влияния.

Когда Госсекретарь США в последний раз посещал Украину, процесс импичмента и все неприятности, связанные с ним, были в центре внимания. Госдепартамент тоже тогда втянули в скандал вокруг Дональда Трампа и его решения заморозить военную помощь для украинской армии, чтобы заставить Киев начать расследование против Джо Байдена и его семьи.

Тогдашний госсекретарь Майк Помпео уволил посла Уильяма Тейлора на несколько недель раньше, чтобы просто не встречаться с ним в Киеве. Помпео был одним из самых лояльных к Трампу членов американского правительства. И он не хотел попасть на фото, где он будет стоять рядом с ключевым свидетелем по делу об импичменте, - пишет Foreign Policy (перевод – unian.net ).

Чуть больше чем через год в Киев приехал новый госсекретарь Энтони Блинкен. И это был один из первых его официальных зарубежных визитов на посту, в ходе которого он провел встречи с рядом украинских чиновников.

«Его первой задачей, по словам чиновников США и Запада, было подтвердить поддержку Украины в войне против российских сил. И этот сигнал стал остро необходимым после того, как Москва в прошлом месяце стянула войска к украинской границе. Его вторая и более тонкая задача, выполненная за закрытыми дверями - это продемонстрировать поддержку собственным «войскам». Посольство США в Киеве работает без посла более двух лет», - пишет издание.

Карьерного дипломата Мари Йованович отозвали из украинской столицы из-за кампании окружения Трампа, которая переросла в скандал. Тейлор, который когда-то тоже был послом в Украине, сказал Foreign Policy, что вся сага импичмента «очень плохо повлияла на мораль всей дипломатической службы».

И в Украине это было особенно ощутимо. По мнению Тейлора, визит Блинкена может помочь исправить ситуацию. Он сказал, что посольство в Киеве вместе с поверенным в делах Кристиной Квин столкнулись с чрезвычайными вызовами, которых нет у большинства американских посольств.

«И не только из-за предыдущей администрации, но и из-за того, что они в стране в состоянии войны. Работать в посольстве в стране, которая ведет войну, - это тяжелая работа, каждый аспект работы под очень серьезным напряжением», - пояснил Тейлор.

В четверг между переговорами с украинскими чиновниками Блинкен провел виртуальную встречу с работниками посольства США в Киеве. Госдепартамент до сих пор пытается по возможности проводить события онлайн через COVID-19.

В апреле Россия стянула десятки тысяч солдат к украинской границе, а также морские силы в Черное море, оправдывая это «военными учениями». Это встревожило Украину и Запад, которые заподозрили, что на самом деле Кремль готовит новое военное наступление, чтобы испытать характер Джо Байдена и Владимира Зеленского. Западные дипломаты считают, что визит Блинкена в Киев послал своевременный сигнал Москве о том, что ей стоит пересмотреть свои цели.

«Делегация США приезжает и говорит: мы на стороне Украины. Это означает, что российским военным нужно считаться с этим», - сказал посол Эстонии в Украине Каимо Кууск.

Хотя напряжение несколько уменьшилось, Россия все еще не отвела все свои войска от границы. Это означает, что целый спектр угроз все еще нависает над Киевом.

«Все еще существует реальная угроза для юго-восточной Украины, которая поступает из Черного моря. Путин испытывает, давит и исследует, чтобы увидеть, чего он может достичь. Когда ему сопротивляются, он хотя бы отступает», - сказал Тейлор.

Посол Эстонии заметил, что мирные переговоры между Киевом и Москвой зашли в тупик. А конфликт оказался в подвешенном состоянии. Россия использует военную мобилизацию, чтобы попытаться запугать Украину и вернуть себе влияние.

«В России закончились рычаги влияния. Что у нее есть? Коррупционные деньги или грубая сила. Но в случае нынешней власти в Украине, кажется, коррупционные деньги не срабатывают», - сказал Кууск.

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