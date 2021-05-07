«Для мирных протестующих национальные флаги - символ достоинства и единства»
- 7.05.2021, 17:19
Фотопроект о национальных цветах Беларуси.
Фотограф Alex Novak создал фотопроект о цветах национального флага Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«Бело-красное-белое или бело-красное сочетание цветов стало поводом для тюремных заключений, арестов и репрессий в Беларуси.
Мирные протестующие в Беларуси используют бело-красно-белые флаги как символ достоинства, миролюбия и единства.
Белорусы дают волю своему творчеству, комбинируя цвета в одежде, дизайне, на уличных граффити, в социальных сетях.
Свобода заключается в творчестве. Никаких запрещенных цветов», – сказал автор проекта.