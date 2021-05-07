«Для мирных протестующих национальные флаги - символ достоинства и единства» 7.05.2021, 17:19

Фотопроект о национальных цветах Беларуси.

Фотограф Alex Novak создал фотопроект о цветах национального флага Беларуси, сообщает телеграм-канал «Баста!».

«Бело-красное-белое или бело-красное сочетание цветов стало поводом для тюремных заключений, арестов и репрессий в Беларуси.

Мирные протестующие в Беларуси используют бело-красно-белые флаги как символ достоинства, миролюбия и единства.

Белорусы дают волю своему творчеству, комбинируя цвета в одежде, дизайне, на уличных граффити, в социальных сетях.

Свобода заключается в творчестве. Никаких запрещенных цветов», – сказал автор проекта.

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