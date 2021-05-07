Промышленность России «нырнула» в инфляционную яму 7.05.2021, 17:23

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Фабрики и заводы РФ столкнулись с рекордным за последние годы увеличением затрат.

В то время как Росстат сообщает о «стабилизации инфляции» на уровне потребителей, промышленные предприятия России фиксируют резкий рост отгрузочных и закупочных цен. Фабрики и заводы обрабатывающего сектора в апреле столкнулись с рекордным за 6 лет увеличением затрат, показал опрос топ-менеджеров 300 предприятий, проведенный IHS Markit, пишет sprotyv.info.

Индекс цен на сырье и материалы, отслеживающий инфляционную составляющую ежемесячного индикатора деловой активности PMI, держится выше отметки 70 пунктов уже почти полгода, чего статистика не видела ни разу с глобального финансового кризиса 2008 года.

Сказывается глобальный рост цен на сырьевые товары, взлет стоимости морских перевозок до 11-летнего пика, а также сбои в цепочках поставок и ограничения на транспортировку, из-за которых задержки с выполнением заказов достигли максимума со второго квартала 2020 года.

Свои расходы производители вынуждены перекладывать на клиентов, повышая отпускные цены: в апреле их рост стал самым резким с февраля 2015 года, отмечает Markit.

Данные Росстата (за март) подтверждают: индекс цен производителей почти втрое опережает потребительскую инфляцию — 16% против 5,8%. Производители продуктов питания подняли цены на 15,8% год к году, металлурги — на 19,1%, химические заводы — на 20,9%, а НПЗ — на 30,3%.

Рост цен в обрабатывающей промышленности подогревает скачок стоимости сырья почти на треть год к году. По большому счету, это инфляция издержек для всех секторов экономики, считают аналитики. По мере того, как давление на издержки усиливается, а производители повышают цены, ряд из них начинают фиксировать сокращение спроса, указывает экономист IHS Markit Шиан Джонс.

По итогам апреля впервые с начала года российская промышленность столкнулась с падением количества новых заказов как на внутреннем, так и на внешних рынках. В результате индекс деловой активности (PMI) снизился с 51,1 до 50,4 пункта, оказавшись в шаге от зоны рецессии, которая начинается ниже отметки 50.

Поддержку российским производителям оказывает разве что оптимизм. «Надежды на восстановление экономики и повышение спроса подняли уверенность до самого высокого уровня с января 2020 года», — отмечает Джонс.

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