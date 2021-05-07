Ученые: Акулы мигрируют на большие расстояния, используя магнитное поле 7.05.2021, 17:29

Специалисты провели эксперимент с участием акул-молотов.

Ученые из университетов штата Флорида и Техас заявили о том, что акулы используют магнитное поле Земли, чтобы перемещаться на большие расстояния. К такому выводу они пришли, проведя эксперимент с участием акул-молотов, сообщает Naked science.

Акулы могут перемещаться на десятки тысяч километров, но ученые до сих пор не могут понять, как им это удается, и как рыбы ориентируются в пространстве. Кроме того, исследования показали, что эти рыбы способны чувствовать магнитные поля, возможно, что эти два факта как-то связаны.

В ходе исследования ученые отловили 20 молодых особей акул-молотов. Их по отдельности помещали в круглый бассейн, магнитные поля в котором были специально смоделированы и модифицировались по ходу экспериментов.

Оказалось, что когда магнитное поле имитировало условия, при которых Северный полюс был далеко от места, где поймали рыб, а Южный – близко, они плыли на север. В обратной конфигурации полей животные стремились плыть к югу. Когда же магнитное поле совпадало с условиями того места, где были пойманы акулы, они не проявляли никакого предпочтения в направлениях своего движения. Вероятно, акулы чувствовали себя комфортно и не стремились покинуть «правильное» место.

Оказалось также, что рыбы реагируют только на те направления магнитного поля, с которыми сталкивались во время путешествий, а не на отдельные их показатели. Вероятно, что подобными способностями обладают и другие рыбы и некоторые животные, которые обитают в океане.

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