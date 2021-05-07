ВОЗ одобрила еще одну вакцину против коронавируса
- 7.05.2021, 20:16
Вакцину Sinopharm рекомендовали применять для людей в возрасте 18 лет и старше.
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного использования китайскую вакцину от коронавирусной инфекции производства компании Sinopharm.
Об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге 7 мая, его цитирует сайт организации.
Таким образом ВОЗ расширяет список препаратов, которые могут быть закуплены в рамках глобальной инициативы доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, пояснил Гебрейесус.
Он уточнил, что Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации изучила имеющиеся данные и рекомендует вакцину Sinopharm для людей от 18 лет и старше с графиком введения двух доз.