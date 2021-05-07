ВОЗ одобрила еще одну вакцину против коронавируса 7.05.2021, 20:16

фото: AFP

Вакцину Sinopharm рекомендовали применять для людей в возрасте 18 лет и старше.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала для экстренного использования китайскую вакцину от коронавирусной инфекции производства компании Sinopharm.

Об этом гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил на брифинге 7 мая, его цитирует сайт организации.

Таким образом ВОЗ расширяет список препаратов, которые могут быть закуплены в рамках глобальной инициативы доступа к вакцинам против коронавируса COVAX, пояснил Гебрейесус.

Он уточнил, что Стратегическая консультативная группа экспертов (SAGE) по иммунизации изучила имеющиеся данные и рекомендует вакцину Sinopharm для людей от 18 лет и старше с графиком введения двух доз.

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