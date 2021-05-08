Ученые обнаружили на Филиппинах необычную лягушку — с клыками и громким голосом 3 8.05.2021, 8:57

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Иллюстрационное фото

Загадочный вид прятался на виду у биологов в течение многих лет.

Международная команда биологов обнаружила неизвестный вид клыкастой лягушки. Он обитает на островах Миндоро и Семирара в центральной части Филиппин, сообщает «Вокруг света. Украина».

Клыкастые лягушки входят в обширный род Limnonectes, который включает более 75 признанных наукой видов. Они распространены в разных регионах Азии.

Генетические образцы нового вида – клыкастой лягушки Миндоро (Limnonectes beloncioi) – были собраны несколько лет назад на острове Миндоро в центральной части Филиппин. Но до недавнего времени не анализировались.

Из-за почти полного физического сходства с клыкастой лягушкой острова Палаван, так называемой клыкастой лягушкой Аканта (Limnonectes acanthi), предполагалось, что речь идет об одном и том же виде.

Однако недавно американские и филиппинские исследователи усомнились в этом. Ведь тех и других лягушек разделяют по океану значительные расстояния.

Марк Херр, докторант Канзасского университета (США) и его коллеги заметили также, что брачный крик Аканты и Миндоро звучал по-разному.

Исследователи проанализировали геном тех и других лягушек и квалифицировали Миндоро как отдельный вид.

Это то, что ученые называют загадочным видом, потому что он прятался на виду у биологов в течение многих лет, сказал Марк Херр.

Они действительно выглядят идентично, если смотреть невооруженным глазом, отметил биолог. Но генетически они абсолютно разные.

По словам ученого, команда также подтвердила различия в брачных криках тех и других лягушек.

Марк Херр пояснил, что свои клыки лягушки, вероятно, используют в боях по завоеванию новых локаций для спаривания. А также – для защиты от врагов.

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