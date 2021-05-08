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«Сейчас наше время писать историю Новой Беларуси»

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  • 8.05.2021, 21:33
«Сейчас наше время писать историю Новой Беларуси»
Фото: «Белсат»

Только вперед!

Район Змена поздравляет всех с Днём Победы, пишет телеграм-канал «МенскРазам».

Ради будущих поколений наши прадеды отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Наши деды - кровью и потом поднимали страну в скале, подвергались жестоким репрессиям, выступая против сталинизма.

Наши отцы пережили тяжёлые времена дефицита, дождались свободы, добились достойной жизни, но были обмануты.

Сейчас наше время писать историю Новой Беларуси, сражаться с диктатурой и беззаконием всеми возможными способами, не жалея сил и времени, добиваясь свободы и счастливого будущего наших детей.

Пути назад нет!

Только вперёд!

Только до Победы!

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