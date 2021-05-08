«Сейчас наше время писать историю Новой Беларуси»1
- 8.05.2021, 21:33
Только вперед!
Район Змена поздравляет всех с Днём Победы, пишет телеграм-канал «МенскРазам».
Ради будущих поколений наши прадеды отдали свои жизни в борьбе с фашизмом. Наши деды - кровью и потом поднимали страну в скале, подвергались жестоким репрессиям, выступая против сталинизма.
Наши отцы пережили тяжёлые времена дефицита, дождались свободы, добились достойной жизни, но были обмануты.
Сейчас наше время писать историю Новой Беларуси, сражаться с диктатурой и беззаконием всеми возможными способами, не жалея сил и времени, добиваясь свободы и счастливого будущего наших детей.
Пути назад нет!
Только вперёд!
Только до Победы!