«Можете повторить», говорите? 5 Дмитрий Милин

9.05.2021, 14:47

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Фото: Reuters

Какой ценой на самом деле победил Советский Союз.

"Победобесие" - это концентрация "ватной" безграмотности и незнания истории ВОВ, которая для "победобесов" превратилась в один бесконечный "парад Победы" и для которых не было катастрофы "Киевского котла", "Харьковской катастрофы", прорыва немцев к Сталинграду, после победы "на соплях" под Москвой, где судьба битвы "висела на волоске", не было огромной помощи союзников по антигитлеровской коалиции по Ленд-Лизу (первые английские танки "Матильда" и "Валентайн" как раз появились к той битве под Москвой еще в 1941-м), не было 2 миллиардов (!!!) банок тушенки, которой кормили солдат РККА и 15 миллионов пар прекрасных солдатских ботинок, не было 431 тысячи грузовиков (это не тривиальная задача и для сегодняшнего мирного времени — для сравнения КАМАЗ с 2008 по 2015 выпустил всего 261 тысячу грузовиков), не было войны союзников с нацистами в Африке, в Атлантике, не было воздушной "битвы за Британию", где было "утилизировано" значительное количество немецких асов, не было высадки союзников на Сицилии и в Италии в 1943-м, а "Второй фронт" открылся только при высадке в Нормандии в 1944-м.

Реальность такова, что за первые месяцы ВОВ СССР уже потерял практически всю кадровую армию. Дальше воевало мобилизованное из гражданских, плохо вооруженное ополчение.

В одном танковом сражении под Бродами, которое проходило с 25 по 30 июня 1941 года, через неделю после начала войны, РККА потеряла из 3500 участвовавших в битве танков 2647 (более 20% от всех танков числившихся в наличии в западных округах и где-то 30-35% от того, что было "на ходу"), а немцы потеряли из 728 принявших участие танков, потеряли только 85 и еще 200 ушли в ремонт и потом принимали участие в войне. Причиной поражения стала слабость командования частями (разведку провалили "в чистую"), отсутствие координации между частями и дефицит средств связи.

Командование РККА после сталинских репрессий 1937-38 года было полностью дезорганизовано. Это главная причина того, что лучше качественно (у немцев на 22 июня 1941 года не было ничего похожего на советские танки КВ-1/2 и Т-34, которые были в войсках к началу войны в количестве около 1000 шт) и количественно (у РККА было больше танков, больше пушек, немцы с венграми и румынами имели только небольшое преимущество в "живой силе") РККА была разгромлена в серии приграничных сражений. К 22 июня 1941 года немцы имели 3700 танков (больше половины из которых были по сути танкетками T-I и T-II), а РККА в Западных округах имела более 12 000 танков. Кроме этого до конца 1941 года "вся Европа" Вермахту поставила 87 танков, а одна Англия СССР арктическими конвоями, первый из которых "Дервиш" пришел уже в августе 1941 года, поставила около 400 танков.

Весь план "Барбаросса" был чистой авантюрой, не мог бы сработать без "помощи" Сталина, который репрессиями не только дезорганизовал управление войсками, но сорвал производственные планы 3-й предвоенной пятилетки. Кроме физического уничтожения лучших оборонных инженеров (разработчик ракеты для "катюши" Лангемак (герой социалистического труда посмертно) и разработчик дизеля для Т-34 Челпан (главный конструктор по машиностроению СССР) были расстреляны по политическим причинам) у СССР перед войной упал подушевой ВВП, который до этого рос с высокими темпами еще со времен НЭПа. Сталин ради сохранения режима личной власти обрушил экономику перед войной и снизил боеспособность РККА.

За преступления Сталина и коммунистов мы заплатили адски высокую цену! Каждая советская семья заплатила! И этот урок нами до сих пор не выучен. Лучше 9 мая устроить день траура по 28 миллионам погибших и осудить Сталина за его преступления, которые привели к таким жертвам.

Коммунистические власти, понимая глубину своей ответственности за преступления и ошибки, совершенные перед ВОВ, до смерти боялись ветеранов войны. День Победы в СССР с 1947 по 1964 вообще даже праздничным днем не был. За все время существования СССР было 4 парада Победы в 1945, 1965, 1985 и 1990 годах, а сейчас они ежегодные с культом "победобесия" и "можем повторить".

За "можем повторить" ветераны, прошедшие ВОВ и видевшие смерти боевых товарищей и оплакавшие потери своих семей, любого бы забили насмерть, а теперь недоумки такие наклейки на кредитные тачки вешают.

ВОВ для участвовавших в ней была не бесконечным праздником, а не заживающей трагедией. Нынешние же власти, после того как ветераны ВОВ практически все умерли или превратились в немощных стариков, превратили 9 мая в веселый праздник непричастного жлобья, участвующего в позорных "косплеях" на тему ВОВ!

И такое отношение к настоящим героям ВОВ имеет тоже советские корни. Лучший танковый ас РККА Лавриненко, уничтоживший 52 танка (из 3500, что было у немцев к началу войны) погиб в декабре 1941 года, а "героя" посмертно получил только в 1990-м году при Горбачеве, а Леонид Брежнев, если помните, был четырежды героем Советского Союза!

Кроме того, не можем мы ничего подобного повторить, кроме разгрома нашей армии 1941 года. Две амбициозных программы вооружений 2016 и 2020 года полностью сорваны. Эти власти ни чем не лучше Сталина, только воруют больше. Оборонных ученых и инженеров сейчас тоже сажают и держат по тюрьмам наследники тех, кто это делал в 1937-38 годах.

Все повторяется. Только союзников в виде Англии и США, которые военной и экономической помощью спасли СССР от поражения в ВОВ у нас больше нет. В реальности без помощи США мы вообще ничего не можем, ни войну выиграть, ни индустриализацию провести, ни даже производить большую часть оборонной техники без импортного сырья и американской микроэлектроники сейчас.

"Можем повторить" в отношении Победы в ВОВ или "импортозамещения" и "новой индустриализации" под американскими санкциями - это глупый трусливый САМООБМАН. Мы со своей 1,7% от мирового долей "застойного" ВВП НИЧЕГО этого сделать НЕ МОЖЕМ.

Если Путин и Ко доруководятся до продовольственных карточек (вспоминаем позорный конец брежневского "развитого социализма" в конце 1980-х), тогда без американской продовольственной помощи и прокормить-то население не сможем.

Сейчас Россия не в лучшем состоянии боеготовности, чем был СССР 22 июня 1941 года. Но жлобью это НЕ интересно, непричастному жлобью интересно носиться с надписями "можем повторить", представляя себя на парадах, не лежащих в грязи среди трупов своих боевых товарищей на полях сражений ВОВ.

Пора набраться смелости и честности перед собой, отбросить "манию величия с голым задом" и прекратить тягаться с США и ЕС своими 1,7% мирового ВВП со стагнирующей последние 10 лет экономикой, падающими ракетами, горящими самолетами и сорванными планами перевооружения армии.

И НАЧАТЬ наконец работать над повышением уровня жизни в стране и увеличением своей доли в мировом ВВП, созданием новых мирных космических ракет и бытовой техники, а не изображать из последних сил "гонку вооружений" в виде "мультиков" про несуществующие ракеты и лживых отчетов министров о "процентах" современной техники в войсках.

Дмитрий Милин, «Фейсбук»

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