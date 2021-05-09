На охоте пропал бывший главврач больницы, в которой после отравления лежал Навальный 1 9.05.2021, 16:56

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Ранее в этой больнице умерли два врача.

В Большеуковском районе Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года после отравления доставили российского оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК.

Как сообщает издание «Коммерческие вести», к поисковой операции присоединились полицейские и волонтеры. То, что пропал именно Мураховский, сообщил МК источник в региональном Минздраве, а также портал «Омск здесь».

Сначала поступили сообщения, что с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района 7 мая около 16 часов на квадроцикле в лесной массив уехал 49-летний житель Омска, после чего связь с ним прервалась. Его знакомые вечером, ночью и утром пытались сами найти мужчину, а 8 мая в 13:50 охотники наконец сообщили о происшествии в полицию.

Отметим, что ранее в этой больнице умерли два врача.

Навальный был госпитализирован 20 августа после экстренной посадки его самолета на пути из Томска в Москву. Врачи скорой помощи ввели оппозиционеру антидот и доставили в больницу №1. Российские медики диагностировали резкое понижение уровня сахара в крови, которое было вызвано нарушением обмена веществ. Через два дня Навального доставили в берлинскую клинику Charite, где он пришел в себя.

The Insider, Bellingcat и CNN при участии Der Spiegel выпустили расследование, согласно которому Навальный с большой степенью вероятности был отравлен агентами ФСБ.

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