ЕС предложил Армении три миллиона евро за отказ от наименования «коньяк» 17 10.06.2021, 19:26

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Правительство Армении одобрило документ, который предусматривает разработку нового названия.

Правительство Армении сегодня одобрило документ, который предусматривает разработку нового названия для напитка.

Директор школы сомелье Эркин Тузмухаммедов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пояснил, что Армении, если она желает выйти на европейский рынок, придется отказаться от названия коньяка из-за того, что на него имеет право Франция.

Как будет называть коньяк в Армении, по словам специалиста, пока неясно.

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