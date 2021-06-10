ЕС предложил Армении три миллиона евро за отказ от наименования «коньяк»17
- 10.06.2021, 19:26
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Правительство Армении одобрило документ, который предусматривает разработку нового названия.
Правительство Армении сегодня одобрило документ, который предусматривает разработку нового названия для напитка.
Директор школы сомелье Эркин Тузмухаммедов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пояснил, что Армении, если она желает выйти на европейский рынок, придется отказаться от названия коньяка из-за того, что на него имеет право Франция.
Как будет называть коньяк в Армении, по словам специалиста, пока неясно.