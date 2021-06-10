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ЕС предложил Армении три миллиона евро за отказ от наименования «коньяк»

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  • 10.06.2021, 19:26
  • 3,028
ЕС предложил Армении три миллиона евро за отказ от наименования «коньяк»

Правительство Армении одобрило документ, который предусматривает разработку нового названия.

Правительство Армении сегодня одобрило документ, который предусматривает разработку нового названия для напитка.

Директор школы сомелье Эркин Тузмухаммедов в интервью радиостанции «Эхо Москвы» пояснил, что Армении, если она желает выйти на европейский рынок, придется отказаться от названия коньяка из-за того, что на него имеет право Франция.

Как будет называть коньяк в Армении, по словам специалиста, пока неясно.

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