Белорусская солидарность в действии

Белорусская солидарность в действии3
- 10.06.2021, 22:30
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Белорусы нашли велосипед для ставшего на сторону народа экс-милиционера менее чем за час.
Бывший милиционер Дмитрий Кулаковский, которого наказали двумя годами "химии", попросил у белорусов велосипед — и ему очень быстро помогли, передает euroradio.fm.
Место, где он отбывает наказание, находится в 7 километрах от города. Кулаковскому был нужен велосипед, чтобы ездить на работу. Велосипед нашелся менее чем за час!
Кулаковского осудили по обвинению в публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей. Отбывает наказание он в деревне Куплино Пружанского района.