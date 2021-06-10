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Белорусская солидарность в действии

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  • 10.06.2021, 22:30
  • 3,496
Белорусская солидарность в действии
Дмитрий Кулаковский
фото: t.me/prisoners_spring96

Белорусы нашли велосипед для ставшего на сторону народа экс-милиционера менее чем за час.

Бывший милиционер Дмитрий Кулаковский, которого наказали двумя годами "химии", попросил у белорусов велосипед — и ему очень быстро помогли, передает euroradio.fm.

Место, где он отбывает наказание, находится в 7 километрах от города. Кулаковскому был нужен велосипед, чтобы ездить на работу. Велосипед нашелся менее чем за час!

Кулаковского осудили по обвинению в публичном оскорблении должностного лица в связи с исполнением им служебных обязанностей. Отбывает наказание он в деревне Куплино Пружанского района.

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