Лозунг «Героям слава» сделали в Украине официальным футбольным символом 8 11.06.2021, 13:24

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Ранее УЕФА обязал сборную Украины убрать этот лозунг с формы на чемпионате Европы.

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) утвердил лозунги «Слава Украине» и «Героям слава» в качестве официальных футбольных символов страны. Об этом сообщил в Facebook президент УАФ Андрей Павелко.

«Исполком УАФ единогласно — 45 членов «за» — поддержал мое предложение и одобрил футбольную символику Украины, — написал Павелко. — Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине» и «Героям слава», которыми уже много лет приветствуют миллионы наших болельщиков в родной стране, и мире. На всех матчах наших сборных! Уникальный национальный футбольный код, который содержит эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и для нас большая честь защищать и наполнять новыми силами единства!»

По словам Павелко, также отныне вместе с малым гербом УАФ в виде трезубца с маркировкой «Украина» на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей ассоциации на международной арене и в матчах национальных команды сможет использоваться большой герб — карта Украины с трезубцем в центре.

Сборная Украины презентовала новую форму на чемпионат Европы по футболу 6 июня. На груди игроков украинской сборной были изображены очертания территорий Украины с Крымом. Помимо этого, на форму были нанесены фразы «Слава Украине» и «Героям слава». Изначально УЕФА эту форму одобрил.

Но позднее УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы на чемпионате Европы лозунг «Героям слава». В союзе отметили, что карта Украины, на которой в составе этой страны изображен Крым, не нарушает правил, а вот сочетание лозунгов «Слава Украине» и «Героям Слава» «явно является политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение».

УЕФА принял это решение после заявления со стороны Российского футбольного союза.

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