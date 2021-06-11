Светлана Алексиевич: Конечно, победа будет, готовьтесь к Новому времени

Светлана Алексиевич: Конечно, победа будет, готовьтесь к Новому времени4
- 11.06.2021, 19:24
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Нобелевский лауреат обратилась к белорусам.
Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич обратилась к белорусам:
«Не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы белорусы, что мы — нация. Это навсегда останется в нашей истории. Конечно, победа будет, но, может, не так быстро, как нам бы хотелось.
Готовьтесь к Новому времени и оно будет. Надо жить революцией».
Светлана Алексиевич присутствует на Берлинском международном кинофестивале на премьере документального фильма «Кураж» про протесты в Беларуси.