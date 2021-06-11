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Светлана Алексиевич: Конечно, победа будет, готовьтесь к Новому времени

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  • 11.06.2021, 19:24
  • 4,120
Светлана Алексиевич: Конечно, победа будет, готовьтесь к Новому времени

Нобелевский лауреат обратилась к белорусам.

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич обратилась к белорусам:

«Не отчаивайтесь. С нами произошло летом прошлого года самое главное: мы почувствовали, что мы белорусы, что мы — нация. Это навсегда останется в нашей истории. Конечно, победа будет, но, может, не так быстро, как нам бы хотелось.

Готовьтесь к Новому времени и оно будет. Надо жить революцией».

Светлана Алексиевич присутствует на Берлинском международном кинофестивале на премьере документального фильма «Кураж» про протесты в Беларуси.

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