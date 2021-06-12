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Российский писатель Виктор Ерофеев рассказал о том, что его пытались отравить

  • 12.06.2021, 8:26
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Российский писатель Виктор Ерофеев рассказал о том, что его пытались отравить

Это произошло во время кинофестиваля в Сочи в 2018 году.

В эфире «Эха Москвы» российский писатель Виктор Ерофеев отметил, что яд был, вероятно, в стеклянной бутылке, вода в которой имела чесночно-луковый запах. Ерофеев сказал, что не пил ее, только дотронулся до бутылки, у него началось жжение рук, стал гореть нос.

Это произошло во время кинофестиваля в Сочи в 2018 году. Литератор был членом жюри. Ерофеев предположил, что кому-то очень не нравился.

Ранее издание Insider и расследовательская группа Bellingcat сообщили, что за отравлением писателя Дмитрия Быкова в 2019 году могли стоять те же сотрудники ФСБ, которые могут быть причастны к отравлению политика Алексея Навального.

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