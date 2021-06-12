Белорусский рубль занял второе место в мире по обесцениванию 4 12.06.2021, 8:39

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Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, белорусы снимают деньги с депозитов.

На инфляционные ожидания влияют многие факторы, в их числе - девальвация национальной валюты. В прошлом году белорусский рубль обесценился на 23%. Больше только турецкая лира - на 24%, и бразильский реал - на 30%. Российский рубль за год упал на 19%, пишет kp.by.

Чтобы уберечь свои сбережения от инфляции, белорусы снимают деньги с депозитов и вкладывают их в акции и драгметаллы.

- Ставки по депозитам низкие, практически нулевые, деньги перетекают на другие рынки, вкладываются в акции, особенно в акции технологических компаний, также в такие инвестиционные товары, как драгметаллы. Золото, например, выросло за прошлый год на 25%, - сообщила специалист Нацбанка.

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