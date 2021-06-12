Истребители РФ дважды нарушили воздушное пространство Дании 14 12.06.2021, 16:02

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Иллюстрационное фото

Российского посла вызовут в Копенгаген.

Министерства обороны и иностранных дел Дании обвинили Россию во вторжении в воздушное пространство двух истребителей и намеренной провокации. Об этом сообщает Fyens (перевод — nv.ua).

Российские истребители Су-30 дважды пролетели в районе острова Борнхольм утром в пятницу, 11 июня. Они не реагировали на предупреждения о том, что не имеют права находиться в указанном районе — и ВВС Дании пришлось поднимать для перехвата истребители F-16.

Министр обороны Дании Трине Брамсен назвала инцидент «очень серьезным», поскольку нарушения воздушного пространства Дании, по ее словам, происходят редко.

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод предположил, что такие действия со стороны России являются умышленными и заявил о вызове посла РФ в ведомство.

«Совершенно недопустимо, что российские самолеты нарушают воздушное пространство Дании дважды за один день. Похоже на умышленные действия. Мы до сих пор изучаем детали, но я уже выступил с инициативой вызвать российского посла на переговоры в Министерстве иностранных дел», — написал он в Twitter.

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