Хулиганские замашки России и суровая реальность 4 12.06.2021, 16:43

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С точки зрения американской разведки путинская Россия представляет странный парадокс.

Хотя российские аналитики не ожидают каких-либо прорывов от встречи Байдена и Путина, все еще сохраняется повышенный интерес к мероприятию. Американский президент в ходе своего европейского турне поставил РФ в самый хвост встреч, и общение не будет для путинцев легкой прогулкой. Также не ожидается «химии» в отношениях, ведь общение обойдется без tête à tête, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Выступая на авиабазе королевских британских ВВС в Милденхолле, где также развернуты части ВВС США, Джо Байден заявил, что даст понять Путину о возвращении Америки в игру. Вашингтон серьезно взялся реализовывать курс сдерживания РФ от подрывной деятельности в разных точках мира, и любая попытка нанести урон будет пресекаться. «Я сообщу, что нарушение суверенитета демократических стран не останутся без последствий. Это касается событий в США, Европе, других частях света», — подчеркнул Байден.

С точки зрения американской разведки путинская Россия представляет странный парадокс. В частности, в ежегодном докладе, содержащим оценки угроз безопасности США, опубликованном в апреле 2021 года Разведывательной службой Пентагона, сказано, что имея экономический потенциал, сопоставимый с самой слабой страной G7 Италией, а также располагая не самым значительным военным арсеналом, Кремль видит себя одним из ключевых игроков в мире.

Москва поддерживает высокий уровень военной активности. Особенно от амбиций путинцев приходится тяжело странам-соседям, ведь престарелый российский авторитарный руководитель непредсказуем, и может в любой момент начать военные действия. Про активность ГРУ и ФСБ вообще говорить не приходится, ведь эти головорезы работают интенсивнее, чем в годы «холодной войны».

Еще одним парадоксом ущербного мышления самого Путина выступает его неудовольствие, когда российским террористам дают отпор, зачищают или формируют некомфортные условия работы. По его мнению, вытирание ног о чужой суверенитет россиянам дозволено по праву победы СССР во Второй мировой войне, но это фантомные боли, ведь современная Россия это не то что не сверхдержава, а даже не региональный лидер.

Чтобы окончательно общипать российского двуглавого геополитического мутанта в военном плане США необходимо интегрировать в структуры НАТО Украину и республики Южного Кавказа. Только после этого в Европе настанет относительная стабилизация, и будут купированы импульсы хаоса, исходящие от российской военщины и ее спецслужбистских прислужников.

Пока Путин надувает щеки и рассыпается геополитическими «красными линиями» его политический конкурент, министр обороны Шойгу работает на своей волне, которая не в такт с путинской.

Военный министр буквально решил пойти в народ, и занялся бытовой стороной ВС РФ. Выяснилось, что пока Путин сотрясает «супероружием», в московских военкоматах до сих пор нет компьютеров, и пересылка дел и прочий документооборот осуществляется как при царе Горохе — по почте. «Вы что, как партизаны-то письма в дупло закладываете?» — саркастически заметил Шойгу. Как выглядит ситуация в регионах Замкадья не трудно себе представить. На лицо зияющий разрыв между имитацией технологического лидерства и управленческой катастрофой. Но Шойгу хочет за год реформировать военкоматы, чтобы туда хотелось приходить не по принуждению или по повестке, а по желанию.

С одной стороны это намек для Путина о необходимости увеличения армейского бюджета, а то очень кушать хочется, а с другой, Шойгу мощно торпедирует образ путинской России как «непотопляемого авианосца», ведь за внешней пропагандисткой оболочкой кроется неискоренимый российский пофигизм и раздолбайство. На этом фоне страшно подумать, каково качество российского «супероружия»…

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