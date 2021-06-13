Чемпионат Европы по футболу: Англия принимает Хорватию на «Уэмбли», Украина едет в Амстердам 13.06.2021, 13:56

Сегодня на Евро 2020 большой день

В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Англии играет дома с Хорватией, Нидерланды – с Украиной. Хорваты и англичане сыграют в 16:00 на стадионе Уэмбли. Украинские и нидерландские футболисты сыграют в 22:00 в Амстердаме, сообщает BBC.

В Англии все ждут, когда "он вернется домой" - кубок, то есть. Не мира, так хоть Европы.

И все помнят, что именно англичане придумали футбол.

А вот что все пытаются забыть - так это прошлый чемпионат Европы. Тогда Англия проиграла в 1/8 финала самому неожиданному сопернику - Исландии. И отправилась домой.

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