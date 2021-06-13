Чемпионат Европы по футболу: Англия принимает Хорватию на «Уэмбли», Украина едет в Амстердам
- 13.06.2021, 13:56
Сегодня на Евро 2020 большой день
В первом туре группового этапа Евро-2020 сборная Англии играет дома с Хорватией, Нидерланды – с Украиной. Хорваты и англичане сыграют в 16:00 на стадионе Уэмбли. Украинские и нидерландские футболисты сыграют в 22:00 в Амстердаме, сообщает BBC.
В Англии все ждут, когда "он вернется домой" - кубок, то есть. Не мира, так хоть Европы.
И все помнят, что именно англичане придумали футбол.
А вот что все пытаются забыть - так это прошлый чемпионат Европы. Тогда Англия проиграла в 1/8 финала самому неожиданному сопернику - Исландии. И отправилась домой.