Жесткий сигнал Кремлю 1 Константин Елисеев

15.06.2021, 13:54

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Что произошло за день до встречи Байдена с Путиным.

Половина европейского турне президента Байдена уже принадлежит истории. Официальные заключительные документы саммита «Большой семерки» и брюссельского саммита НАТО опубликованы

И после этого у аналитиков есть возможность понять ориентировочную обобщенную консолидированную позицию Запада по многим стратегическим геополитическим вопросам, в том числе и вопросе Украины.

Для нас взгляд на положения документов относительно нашего государства является важным и в контексте продолжающейся подготовки президента США к женевскому саммиту с Путиным 16 июня, ведь совершенно ясно, что глава Белого дома на этих переговорах будет представлять весь коллективный Запад.

Первое — Запад оставляет двери НАТО открытыми для Украины и подтверждает предыдущие решения Бухарестского саммита 2008 года об том, что такой процесс присоединения будет идти именно через инструмент Плана действий по членству (какими бы другими путями не хотела нас вести команда Зеленского, а ответ и единственно верный путь является неизменным). Такой оригинальный ответ Вашингтона на настойчивые притязания Зеленского относительно конкретных дат получения Украиной ПДЧ. Это также важный сигнал саммита и, собственно, четкий ответ Путину, что красные линии Кремля в вопросе членства Украины в НАТО на Западе не воспринимаются. Хорошая новость, особенно в контексте возможных спекуляций и додумываний после пресс-релизного сумбура по итогам телефонного разговора Зеленского с Байденом.

Второе — подтверждена четкая позиция Запада в защиту территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая и Донбасс, и Крым, и Черное и Азовское моря, и Керченский пролив. Жесткий сигнал Кремлю выполнить Минские договоренности, отвести свои войска с суверенной территории Украины и от ее границ, а также деоккупировать Крым. Определенным важным гвоздем в проигрышную позицию Кремля является четкая фиксация понимания Западом, что Россия является стороной конфликта, а не посредником. Позиция, которая пошла «на ура» по инициативе президента Европейского совета Шарля Мишеля, и теперь отражена и в декларации лидеров G7 — мощный нейтрализатор нарратива Кремля о необходимости прямого диалога между Киевом и Донецком/Луганском и добрых посреднических услуг Москвы.

Третье — и G7, и НАТО отмечают четкую обусловленность дальнейшего интеграционного развития Украины в западные структуры успеваемостью в реализации внутренних общественно-политических и социально-экономических реформ, в том числе антикоррупционной политики, децентрализации, реформы судебной и сферы безопасности. При этом реформирование страны должно осуществляться в русле международных обязательств Украины. Понятно, что повестка дня реформ — неотъемлемая часть интеграционного процесса и значительная часть ответа Запада на вопрос Зеленского: «Почему мы до сих пор не в НАТО?».

К однозначным недостаткам саммитов пока можно отнести смягчение позиций в вопросе санкций против РФ. Возможно, трансатлантический мир специально оставляет «двери открытыми» и для России, если там захотят изменить свою политику. Для Украины же это является сигналом со знаком минус, ведь за такими заигрываниями с Москвой может забыться «Формула Исэ-Шими»: укрепление санкций против РФ в случае необходимости. Этот элемент с 2019 постепенно исчезал, чтобы быть забытым в этом году. А зря. В Кремле понимают только силу.

Важно обратить внимание на Банковой, что лидеры НАТО решили провести следующие саммиты Альянса в 2022 году в Испании, а далее — в Литве. А это значит, что уже можно начинать работать над приглашениями для Украины принять участие в этих мероприятиях, чтобы потом не разводить печально руками. Продолжаем внимательно следить за развитием событий.

Константин Елисеев, t.me

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