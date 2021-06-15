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Официально: Шейман уволен

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  • 15.06.2021, 14:01
  • 8,738
Официально: Шейман уволен
Виктор Шейман

Сообщник Лукашенко покинул свой пост.

Лукашенко подписал указ об увольнении Виктора Шеймана с должности главы управделами в связи с его выходом в отставку.

Виктор Шейман — один из наиболее близких и верных чиновников диктатора. Шейман был управляющий делами самозванца с 2013 года.

Он подозревается в причастности к убийству оппонентов белорусских властей в 1999 году – бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко, бывшего председателя ЦИК Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского. Тогда он занимал должность Государственного секретаря Совета безопасности.

В том, что Шейман был причастен к их убийству, уверен и бывший боец СОБРа Юрий Гаравский.

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