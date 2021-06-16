Больному COVID-19 политзаключенному Анджею Почобуту срочно необходима госпитализация 3 16.06.2021, 10:24

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Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Задержанный журналист находится в переполненной камере.

Больному коронавирусом политзаключенному Анджею Почобуту срочно необходима госпитализация. Об этом польским журналистам рассказала его жена Оксана.

По словам жены, которые передает "Радыё Свобода", Анджей чувствует себя слабым, кашляет, теряет силы. Оксана говорит, что у мужа больное сердце, сбивается ритм. Раньше он часто терял сознание, поэтому сейчас она очень беспокоится за его состояние, так как надлежащей медицинской помощи в СИЗО нет.

Задержанный по "делу поляков" журналист находится в переполненной камере, где сидят 13 человек. В помещении душно, не хватает воздуха, есть вши. Жена боится, что от жары, которая плохо влияет на людей с заболеваниями сердца, состояние Почобута может ухудшиться.

Администрация СИЗО сделала для него исключение — разрешила днем лежать на нарах два часа. Все остальное время днем он должен или стоять, или ходить. Ранее заключенные сообщали, что "политическим" в СИЗО нельзя сидеть или лежать с 6:00 до 22:00.

Почобут и руководительница Союза поляков Анжелика Борис отказались выезжать из Беларуси, как это сделали другие задержанные по "делу поляков". Поэтому они остаются под стражей.

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