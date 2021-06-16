Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» Константин Яковлев 1 16.06.2021, 12:41

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Константин Яковлев

Фото: Прессбол

Он приезжал встречать журналиста «Трибуны» Дмитрия Руто.

Задержан главный тренер гандбольного «Витязя» и активист SOS_BY Константин Яковлев. Он приезжал сегодня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который вышел на свободу, пишет «Трибуна».

Также встречать журналиста приезжали Ольга Хижинкова, волейболист Артур Удрис, борец Степан Попов, экс-футболист Василий Хомутовский, легкоатлет Андрей Кравченко, боец Иван Ганин и другие.

Как рассказал «Свабодзе» Андрей Кравченко, автомобиль, в котором ехали спортсмены после встречи Дмитрия Руто, остановили сотрудники ГАИ на трассе М1. После этого сразу же появились сотрудники ОМОНа, вывели всех из машины и приказали положить телефоны на капот. Константин Яковлев был сразу задержан.

По информации «Сборная ЗОЖ», Ольгу Хижинкову, Артура Удриса, Василия Хомутовского, Андрея Кравченко, Степана Попова, Ивана Ганина не задержали.

Напомним, что Яковлев сегодня планировал провести открытую тренировку в Новой Боровой.

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