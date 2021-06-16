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Екатерина Снытина: Белорусы не болеют за тех, кто их не поддержал

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  • 16.06.2021, 20:22
  • 6,030
Екатерина Снытина: Белорусы не болеют за тех, кто их не поддержал

Баскетболистка поделилась мнением о происходящем в белорусском спорте.

Баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением о происходящем в белорусском спорте.

«Мне сейчас режет слух, когда футболисты, хоккеисты и сейчас баскетбольная сборная говорят, что мы в первую очередь играем для болельщиков. Мне кажется, сейчас у людей нет интереса поддерживать национальные команды, потому что случились очень большие репрессии в спорте. Это задело практически каждый вид спорта. И эта фраза: «Национальная команда играет для болельщиков», – она мне режет ухо. Именно сейчас сборные играют не для болельщиков.

Люди не болеют теперь за национальные команды, они не болеют за тех, кто их не поддержал – и это, в принципе, нормально», – сказала Снытина в эфире YouTube-канала «Свабода Premium».

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