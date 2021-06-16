Екатерина Снытина: Белорусы не болеют за тех, кто их не поддержал

Екатерина Снытина: Белорусы не болеют за тех, кто их не поддержал5
- 16.06.2021, 20:22
- 6,030
Баскетболистка поделилась мнением о происходящем в белорусском спорте.
Баскетболистка Екатерина Снытина поделилась мнением о происходящем в белорусском спорте.
«Мне сейчас режет слух, когда футболисты, хоккеисты и сейчас баскетбольная сборная говорят, что мы в первую очередь играем для болельщиков. Мне кажется, сейчас у людей нет интереса поддерживать национальные команды, потому что случились очень большие репрессии в спорте. Это задело практически каждый вид спорта. И эта фраза: «Национальная команда играет для болельщиков», – она мне режет ухо. Именно сейчас сборные играют не для болельщиков.
Люди не болеют теперь за национальные команды, они не болеют за тех, кто их не поддержал – и это, в принципе, нормально», – сказала Снытина в эфире YouTube-канала «Свабода Premium».