Большой стиль возвращается 5 Андрей Санников

17.06.2021, 11:10

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Андрей Санников

В отношении России может включиться «американский пресс».

В Женеве 16 июня прошел самый, на мой взгляд, небанальный саммит США и Путина. До Байдена Путин встречался с Джорджем Бушем-младшим, который заглянул ему в глаза «увидел там душу», Бараком Обамой, который объявил провальную «перезагрузку», Дональдом Трампом, с которым они нравились друг другу.

Одно то, что все эти президенты бывшие, а Путин до сих пор сохраняет власть, дает российской пропаганде возможность утверждать, что Путин всех переиграл и потому его политика правильная. Это примерно как другой известный Владимир по фамилии Ульянов, не заботясь о логике, утверждал, что «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно».

Тем не менее Байдену достался достался неприятный груз практически бездействия США во время превращения России в мафиозное государство и укрепления режима личной власти Путина.

Много было предположений, толков и кривотолков до Женевы. Многие считали, что саммит несвоевременен, что это награда Путину. Многие (я в том числе) считали ошибкой отказ от санкций по «Северному потоку-2». Многие опасались, что Байден не будет достаточно жестко говорить с Путиным, требовали, чтобы он подтвердил, что считает того убийцей. Вспоминали саммит в Хельсинки, после которого Путин окончательно решил, что может делать все, что захочет не только в России, но и по всему миру – никто его не остановит.

Саммит в Хельсинки готовила профессиональная команда предыдущего президента, не менее профессиональная чем команда Байдена. Разница была в том, что прежняя администрация много времени и сил тратила на то, чтобы политика США как можно меньше зависела от капризных выходок босса. У нынешней президентской команды таких проблем нет.

Я не помню более мощной подготовки США к встрече в верхах с Россией. Три крупнейших саммита – G7, НАТО, США/ЕС – выправили трансатлантические отношения и тем самым позволили обсудить мировую повестку с лидерских позиций. Президент Байден приехал в Женеву, имея поддержку и доверие всего демократического мира, с ясным пониманием, что нужно делать.

С чем приехал на саммит Путин? С антиконституционным «обнулением», тюремными заключениями оппонентов, новыми фактами отравлений и диверсий в Европе, хакерскими атаками на США, поддержкой психопата в Беларуси и прочая, и прочая, и прочая. Российская пропаганда очень постаралась, чтобы все эти деяния были прочно связаны с именем Путина. Ей это удалось.

Путин заметно нервничал и перед саммитом и на саммите. Он пытался упредить, как ему казалось, основные претензии США. Он чертил какие-то красные линии, за которые никогда не позволит зайти Америке, обвинял США в том, что и они не лучше Кремля ведут себя с оппонентами власти, тем самым признавая свои грехи. После саммита Путин как-то неуклюже попытался представить дело так, что главным вопросом встречи была кибербезопасность, что мол он тоже привел примеры хакерских атак на Россию с территории США и после этого лидеры договорились о сотрудничестве в этой сфере. В общем, попытался в своем стиле «замылить» суть, но не смог.

До саммита много внимания уделяли каким-то второстепенным вопросам. Видимо, включилась старая школа «кремлинологов», которая тщательно изучала анализы советской геронтократии и проморгала развал Советского Союза. Пресса подробно обсуждала внешние детали встречи в Женеве, но даже здесь, в протокольных вопросах, команда Байдена сработала на высоком профессиональном уровне, не позволив, например, Путину применить свой излюбленный прием: заставить собеседника долго себя ожидать.

Венцом саммита стали пресс-конференции: Путина – в мертвом помещении с преобладанием послушных репортеров, и Байдена – на воздухе, на фоне озера и гор. По требованию американской стороны пресс-конференции проводились раздельно.

Путин во время пресс-конференции продолжал нервничать, оживленно жестикулировал и был заметно возбужден. Он изложил свое видение результатов саммита, в очередной раз подчеркнув, что это была инициатива Байдена. Почему-то он считал, что это очень важно, что этим он уже одерживает какой-то воображаемый верх над Америкой. Его домашние заготовки с обвинениями в адрес США, с угрозами всем, были просто неуместны и выглядели жалкими оправданиями незаконных действий и дома, и за пределами России. Зато он признал, что все важные вопросы они с Байденом так или иначе обсудили, включая Беларусь и Украину.

Пресс-конференция Байдена показала все отличие Женевского саммита от всех предыдущих. Это был мастер-класс по проведению уверенной, системной, взвешенной политики в отношении непредсказуемого и опасного Кремля.

До саммита Байдена подначивали: покажи ему, раз пошел на уступки, врежь ему как следует, надо у него выиграть.

На мой взгляд, Байден и «врезал», но сделал это «с уважением».

Он не стал ни меряться «эго», ни пытаться «перезагрузиться». Он просто четко и внятно изложил американские интересы, свое видение глобальных проблем и свою настороженность действиями Кремля.

Байден дал Путину понять, насколько его вес в мире уменьшился, и насколько выросло раздражение его действиями. Президент США ясно сказал, что сейчас обсуждать с главой Кремля вопросы глобальной безопасности – преждевременно, что для этого нужны устойчивые точки соприкосновения, а не нынешнее деструктивное поведение Путина.

Байден не шел ни на какие размены, он просто озвучил Путину политику США в ближайшие месяцы, а тот пускай думает, если может.

По Беларуси, что нас волнует больше всего, Байден одной фразой подчеркнул, что нет такого легитимного главы государства, как Лукашенко, и Путин с этим согласен. Конечно, хозяин Кремля, как и его собрат в Минске, не отличается излишней правдивостью, может и в несознанку уйти, чтобы не спровоцировать очередное обострение в Минске, но Байден-то не врет.

В общем, обозначив круг вопросов, включая Беларусь и Украину, которые нужно решить, чтобы наконец приступить к обсуждению глобальной безопасности, что для Путина крайне важно, Байден заявил принципы, на которых США смогут сотрудничать с Россией.

На то, чтобы продемонстрировать свои намерения Байден отвел Путину от 3 до 6 месяцев, после чего и можно будет оценивать реальные результаты Женевы.

В конце пресс-конференции Байден эмоционально вспыхнул и с раздражением возразив журналистке СиЭнЭн, что он нигде не говорил о своей «уверенности» в способности Путина меняться. Позже он перед ней извинился. Для меня это был лучший показатель того, что президент США знает, о чем говорит, полностью владеет информацией и даже эмоционально настроен на результат.

Похоже, в политику возвращается «большой стиль», который продемонстрировал лидер свободного мира. Этот стиль отличает всесторонняя системная подготовка важных политических встреч и решений, твердая последовательность в их осуществлении, при которой позволительно и к самому неприятному оппоненту проявить внешнее уважение, и приверженность принципам.

В результате этой встречи в отношении России может включиться «американский пресс», после которого останется либо качественный продукт во взаимоотношениях двух государств, либо жмых из никчемных кремлевских политиков.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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