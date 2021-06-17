Белорусы нанесли сокрушительный удар по финансам Таракана 2 17.06.2021, 11:27

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Объем депозитов населения в банках упал до многолетнего минимума.

Остатки на депозитах физических лиц в Беларуси сокращаются, а в мае это сокращение оказалось наибольшим с августа-сентября прошлого года, когда бушевали политические страсти, уличные протесты и обвал белорусского рубля, пишет «Инфобанк».

Так, за май 2021 года объем всех депозитов населения уменьшился:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 3,15% (на 697 млнBYN)

в $-долларовом эквиваленте – на 2,13% (на $184 млн).

По состоянию на конец мая остатки средств населения на всех видах депозитов физических лиц во всех валютах составили:

в BYN-рублевом эквиваленте – 21,42 млрдBYN

в $-долларовом эквиваленте – $8,455 млрд.

За год (с конца мая 2020-го по конец мая 2021-го) объем депозитов физлиц стал меньше:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 4,483 млрдBYN (минус 17,3%)

в $-долларовом эквиваленте – на $2,291 млрд (минус 21,3%).

Падение отмечается и в национальном (депозиты в белорусских рублях), и в иностранном (депозиты в иностранной валюте, главным образом, в долларах США) секторах.

За май остатки сократились:

в национальном секторе – на 3,15% (на 697 млнBYN)

в иностранном секторе – на 2,13% (на $184 млн).

И теперь, на конец мая 2021-го, сумма денег, размещенных населением на всех видах депозитов составила:

в национальном секторе – 7,409 млрдBYN

в иностранном секторе – $5,530 млрд.

За год (с конца мая 2020-го по конец мая 2021-го) объем депозитов физлиц стал меньше:

в национальном секторе – на 4,483 млрдBYN (минус 17,3%)

в иностранном секторе – на $2,291 млрд (минус 21,3%).

За период с начала года (с конца декабря 2020-го по конец мая 2021-го) остатки на всех депозитах физлиц (во всех валютах совокупно) сократились:

в BYN-рублевом эквиваленте – на 4,67%

в $-долларовом эквиваленте – на 2,93%.

Однако падение за 5 месяцев 2021-го состоялось только в иностранном секторе, и довольно значительное, в то время как в национальном отмечен небольшой прирост: за январь-май 2021 объем всех видов депозитов…

в белорусских рублях – увеличился на 0,41%

в иностранной валюте – уменьшился на 5,46%.

Причина «разнобоя»: BYN-рублевые депозиты (срочные вклады) прирастают еще и капитализацией начисленных процентов (а они сейчас – двузначные), и к тому же в этом приросте имеется и существенная инфляционная составляющая.

А рассмотрев динамику еще и по видам депозитов, окажется, что падение – и в BYN-секторе и инвалютном – из-за сильного сокращения объема срочных вкладов. В то время как на переводных депозитах физлиц, на карт-счетах населения – прирост.

Так, на переводных депозитах во всех валютах за первые 5 месяцев 2021 года остатки средств населения приросли:

в BYN-эквиваленте – на 2,11%

в $-эквиваленте – на 3,97%.

А на срочных вкладах во всех валютах остатки за январь-май сократились:

в BYN-эквиваленте – на 7,12%

в $-эквиваленте – на 5,43%.

Получается, что белорусы стремятся держать свои деньги на таких депозитах, к которым есть круглосуточный доступ – чтобы «если что» оперативно их изъять, переведя в кэш.

А если «копнуть еще глубже», то окажется, что особенно сильно выросли остатки на валютных карт-счетах физлиц. А на BYN-рублевых карточках образовавшийся по итогам 5 месяцев «минус» вышел только из-за сильнейшего мартовского падения, когда во второй половине того месяца белорусы активно скупали иностранную валюту.

А самое сильное сокращение оказалось на срочных вкладах в иностранной валюте. В то время как на срочных BYN-рублевых – прирост, хотя в значительной мере он образовался за счет рекапитализации начисленных процентов, а физический принос новых денег на BYN-депозит – совсем небольшой, хотя срочныеBYN-вклады в этом году - супервыгодные.

За январь-май 2021 года изменения сумм депозитов физлиц (конец мая 2021-го к концу декабря 2020-го) такие:

переводных в национальной валюте – падение на 1,70% (-49 млнBYN)

срочных в национальной валюте – прирост на 1,74% (+79 млнBYN)

переводных в иностранной валюте – прирост на 7,51% (+91 $млн)

срочных в иностранной валюте – падение на 8,85% (-410 $млн).

Укрепление BYN-рубля при значительной доле иностранного сектора, который, к тому же еще, заметно сократился, привело к падению BYN-эквивалента объема депозитов физлиц в банках Беларуси в конце мая 2021-го до уровня осени 2018-го.

Но за это время (за 2,5 года) рост цен существенно снизил покупательную способность всей этой суммы депозитов. Так что реальное падение – еще глубже, примерно до 5-летнего минимума: инфляция в последнее время ускорилась.

В долларовом же эквиваленте сегодняшняя, на конец мая, сумма – $8,455 млрд – наименьшая вообще с октября 2012 года: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал, если все считать в долларах, до минимума за более чем 8,5 лет.

Итак, мы видим, что вместо прироста идет сокращение объема депозитов населения, в первую очередь – срочных, где нет оперативного доступа к своим сбережениям.

А ведь динамика объема депозитов населения – многогранный показатель финансово-экономического состояния в стране и в банковской системе в частности, доходов граждан, их отношения к происходящему в стране, а еще – ожиданий и надежд.

Поэтому увеличение объема вкладов – это всегда позитивное явление, которое обычно на фоне общего позитива в стране, а сокращение – негативный процесс, которого не может не быть при депрессивном состоянии экономики и общества, плохих прогнозах и ожиданий.

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