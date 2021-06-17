Белорусы нанесли сокрушительный удар по финансам Таракана

Белорусы нанесли сокрушительный удар по финансам Таракана2
- 17.06.2021, 11:27
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Объем депозитов населения в банках упал до многолетнего минимума.
Остатки на депозитах физических лиц в Беларуси сокращаются, а в мае это сокращение оказалось наибольшим с августа-сентября прошлого года, когда бушевали политические страсти, уличные протесты и обвал белорусского рубля, пишет «Инфобанк».
Так, за май 2021 года объем всех депозитов населения уменьшился:
в BYN-рублевом эквиваленте – на 3,15% (на 697 млнBYN)
в $-долларовом эквиваленте – на 2,13% (на $184 млн).
По состоянию на конец мая остатки средств населения на всех видах депозитов физических лиц во всех валютах составили:
в BYN-рублевом эквиваленте – 21,42 млрдBYN
в $-долларовом эквиваленте – $8,455 млрд.
За год (с конца мая 2020-го по конец мая 2021-го) объем депозитов физлиц стал меньше:
в BYN-рублевом эквиваленте – на 4,483 млрдBYN (минус 17,3%)
в $-долларовом эквиваленте – на $2,291 млрд (минус 21,3%).
Падение отмечается и в национальном (депозиты в белорусских рублях), и в иностранном (депозиты в иностранной валюте, главным образом, в долларах США) секторах.
За май остатки сократились:
в национальном секторе – на 3,15% (на 697 млнBYN)
в иностранном секторе – на 2,13% (на $184 млн).
И теперь, на конец мая 2021-го, сумма денег, размещенных населением на всех видах депозитов составила:
в национальном секторе – 7,409 млрдBYN
в иностранном секторе – $5,530 млрд.
За год (с конца мая 2020-го по конец мая 2021-го) объем депозитов физлиц стал меньше:
в национальном секторе – на 4,483 млрдBYN (минус 17,3%)
в иностранном секторе – на $2,291 млрд (минус 21,3%).
За период с начала года (с конца декабря 2020-го по конец мая 2021-го) остатки на всех депозитах физлиц (во всех валютах совокупно) сократились:
в BYN-рублевом эквиваленте – на 4,67%
в $-долларовом эквиваленте – на 2,93%.
Однако падение за 5 месяцев 2021-го состоялось только в иностранном секторе, и довольно значительное, в то время как в национальном отмечен небольшой прирост: за январь-май 2021 объем всех видов депозитов…
в белорусских рублях – увеличился на 0,41%
в иностранной валюте – уменьшился на 5,46%.
Причина «разнобоя»: BYN-рублевые депозиты (срочные вклады) прирастают еще и капитализацией начисленных процентов (а они сейчас – двузначные), и к тому же в этом приросте имеется и существенная инфляционная составляющая.
А рассмотрев динамику еще и по видам депозитов, окажется, что падение – и в BYN-секторе и инвалютном – из-за сильного сокращения объема срочных вкладов. В то время как на переводных депозитах физлиц, на карт-счетах населения – прирост.
Так, на переводных депозитах во всех валютах за первые 5 месяцев 2021 года остатки средств населения приросли:
в BYN-эквиваленте – на 2,11%
в $-эквиваленте – на 3,97%.
А на срочных вкладах во всех валютах остатки за январь-май сократились:
в BYN-эквиваленте – на 7,12%
в $-эквиваленте – на 5,43%.
Получается, что белорусы стремятся держать свои деньги на таких депозитах, к которым есть круглосуточный доступ – чтобы «если что» оперативно их изъять, переведя в кэш.
А если «копнуть еще глубже», то окажется, что особенно сильно выросли остатки на валютных карт-счетах физлиц. А на BYN-рублевых карточках образовавшийся по итогам 5 месяцев «минус» вышел только из-за сильнейшего мартовского падения, когда во второй половине того месяца белорусы активно скупали иностранную валюту.
А самое сильное сокращение оказалось на срочных вкладах в иностранной валюте. В то время как на срочных BYN-рублевых – прирост, хотя в значительной мере он образовался за счет рекапитализации начисленных процентов, а физический принос новых денег на BYN-депозит – совсем небольшой, хотя срочныеBYN-вклады в этом году - супервыгодные.
За январь-май 2021 года изменения сумм депозитов физлиц (конец мая 2021-го к концу декабря 2020-го) такие:
переводных в национальной валюте – падение на 1,70% (-49 млнBYN)
срочных в национальной валюте – прирост на 1,74% (+79 млнBYN)
переводных в иностранной валюте – прирост на 7,51% (+91 $млн)
срочных в иностранной валюте – падение на 8,85% (-410 $млн).
Укрепление BYN-рубля при значительной доле иностранного сектора, который, к тому же еще, заметно сократился, привело к падению BYN-эквивалента объема депозитов физлиц в банках Беларуси в конце мая 2021-го до уровня осени 2018-го.
Но за это время (за 2,5 года) рост цен существенно снизил покупательную способность всей этой суммы депозитов. Так что реальное падение – еще глубже, примерно до 5-летнего минимума: инфляция в последнее время ускорилась.
В долларовом же эквиваленте сегодняшняя, на конец мая, сумма – $8,455 млрд – наименьшая вообще с октября 2012 года: объем депозитов физлиц всех видов и во всех валютах упал, если все считать в долларах, до минимума за более чем 8,5 лет.
Итак, мы видим, что вместо прироста идет сокращение объема депозитов населения, в первую очередь – срочных, где нет оперативного доступа к своим сбережениям.
А ведь динамика объема депозитов населения – многогранный показатель финансово-экономического состояния в стране и в банковской системе в частности, доходов граждан, их отношения к происходящему в стране, а еще – ожиданий и надежд.
Поэтому увеличение объема вкладов – это всегда позитивное явление, которое обычно на фоне общего позитива в стране, а сокращение – негативный процесс, которого не может не быть при депрессивном состоянии экономики и общества, плохих прогнозах и ожиданий.