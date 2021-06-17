Свободные спортсмены пришли поддержать главного тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева 17.06.2021, 16:28

Однако суд над ним сделали закрытым.

Как сообщает «Трибуна», свободные спортсмены пришли поддержать задержанного властями тренера гандбольного клуба «Витязь» Константина Яковлева.

Спортсмены пришли к зданию суда, где изначально должно было рассматриваться его дело – но в итоге заседание решили провести прямо в ИВС в закрытом режиме.

Напомним, Константин Яковлев был задержан 16 июня. Он приезжал сегодня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который отбывал 15 суток ареста.

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