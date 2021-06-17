Свободные спортсмены пришли поддержать главного тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева
- 17.06.2021, 16:28
Однако суд над ним сделали закрытым.
Как сообщает «Трибуна», свободные спортсмены пришли поддержать задержанного властями тренера гандбольного клуба «Витязь» Константина Яковлева.
Спортсмены пришли к зданию суда, где изначально должно было рассматриваться его дело – но в итоге заседание решили провести прямо в ИВС в закрытом режиме.
Напомним, Константин Яковлев был задержан 16 июня. Он приезжал сегодня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который отбывал 15 суток ареста.