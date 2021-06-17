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Свободные спортсмены пришли поддержать главного тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева

  • 17.06.2021, 16:28
Свободные спортсмены пришли поддержать главного тренера гандбольного «Витязя» Константина Яковлева

Однако суд над ним сделали закрытым.

Как сообщает «Трибуна», свободные спортсмены пришли поддержать задержанного властями тренера гандбольного клуба «Витязь» Константина Яковлева.

Спортсмены пришли к зданию суда, где изначально должно было рассматриваться его дело – но в итоге заседание решили провести прямо в ИВС в закрытом режиме.

Напомним, Константин Яковлев был задержан 16 июня. Он приезжал сегодня в Барановичи встречать автора Tribuna.com Дмитрия Руто, который отбывал 15 суток ареста.

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