Почему доллар резко подрос на торгах? 4 17.06.2021, 17:52

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Аналитик объяснил простыми словами.

Сегодня американская валюта на торгах набрала больше 2,5 копейки. Такого резкого скачка доллара не было уже давно. Почему доллар так подорожал и будет ли он дорожать в ближайшее время? Разбираемся с экономистом, сообщает onliner.by.

Главная новость вчерашнего вечера — это заседание Федеральной резервной системы США. Именно она решает вопросы о повышении ставок по федеральным кредитным средствам.

— У ФРС очень много разных ставок. Ряд не основных они подняли на 0,05%, — говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. — Но самая ключевая ставка не изменилась, как была в диапазоне от 0 до 0,25%, так и осталась. В действительности на само заседание рынки отреагировали достаточно спокойно.

А вот после заседания выяснилось, что опубликована диаграмма индивидуальных прогнозов 18 руководителей. Они все ожидают, что ставка в этом году будет сохранена. Семеро из них полагают, что ставка, скорее всего, будет увеличена в 2022 году. При этом 13 из 18 сказали, что к концу 2023 года она будет увеличена в два раза.

То есть сейчас ужесточения не произошло, но пообещали на горизонте двух лет ужесточить монетарную политику значительно сильнее, чем это было на предыдущем заседании. Вероятно, на это повлиял скачок инфляции.

По итогам мая инфляция составила 5%. Для США это очень высокий показатель. Опять же там есть такой момент. Они таргетируют инфляцию. Для них желательно, чтобы она была около 2%. Но это среднесрочная цель, они допускают колебания вокруг нее.

Сейчас они говорят, что ничего страшного, это временное явление, что дальше инфляция снизится, потому что это разовый скачок. Так как в мире сырье подорожало, сельхозпродукция подорожала и так далее. То есть это не означает, что инфляция у них выросла до 5%, потом будет 10%, а затем и выше. Все-таки это выброс инфляции.

Тем не менее этот выброс заставил говорить более жестко о планах по увеличению их ключевой ставки. Вот это и привело к резкому скачку доллара. Со вчерашнего вечера доллар вырос ко всем валютам без исключения: и к евро, и к фунту, и к швейцарскому франку, йене, канадскому, австралийскому, новозеландскому долларам. К российскому рублю на сегодняшних торгах он также вырос.

На этом фоне сильный рост доллара к белорусскому рублю на сегодняшних торгах — вполне естественное явление.

Что будет с долларом в мире дальше? Скорее всего, это будет какое-то продолжение трендов укрепления доллара в мире. По крайней мере в течение нескольких дней — недели, пока весь мир окончательно осознает последнее заявление ФРС по поводу будущей траектории ставки.

Что касается белорусского рубля, нужно отметить, что доллар у нас подорожал не только потому, что он вырос в мире. У нас сегодня на торгах еще увеличилась стоимость валютной корзины. То есть, кроме роста самого доллара, еще снижается и белорусский рубль. Причем он снижается с начала недели. Интенсивное укрепление рубля, которое было на прошлой неделе, как мы с вами говорили, случилось из-за временных факторов: кто-то большой продавал много валюты на бирже. Так вот эти временные факторы, очевидно, закончились.

Сейчас белорусский рубль отыгрывает назад свое сильное укрепление прошлой недели. При этом, по сути, принят четвертый пакет санкций, просто еще не опубликован, поэтому неясно, против кого. И уже однозначно Европа говорит, что следующий пакет санкций будет секторальным. Опять же, мы пока не знаем, против каких секторов.

Но сам факт, что это будут секторальные санкции, играет против белорусского рубля.

То есть можно ждать траекторию его ослабления. А насколько оно будет интенсивным, будет понятно, когда узнаем конкретику по санкциям. Дальше все будет зависеть от того, против каких секторов примут санкции.

Вадим Иосуб — старший аналитик компании «Альпари Евразия». Специалист по методам анализа на финансовых рынках и доверительному управлению инвестиционными портфелями на фондовом рынке. С 1998 года работает на рынке Forex, с 2005 года — на российском фондовом рынке.

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